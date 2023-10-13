Як позбутися безладу в домі і що це нам дає?
Чому в домі виникає безлад? Спробуйте скористатись методом 12-12-12
Скільки б ми не прибирали у своєму будинку, та існує таке поняття, як безлад. Він постійно нас переслідує. Для того, щоб покінчити з цим, спробуйте скористатись ефективним методом під назвою “12-12-12”. Цей спосіб дієво допоможе вам швидко розпрощатися із мотлохом.
Якщо ваші шафи тріщать від непотрібних речей, одягу, різноманітного декору, тоді вам просто необхідно спробувати такий метод. Що означають ці три дванадцятки? Читайте далі і ви все зрозумієте.
Фото: Freepi
Метод 12-12-12
Знайдіть у себе вдома 12 речей, які давно потрібно викинути, а ще знайдіть 12 речей, які можна комусь подарувати, ну і ще 12 підлягають поверненню додому. Вперше це завдання запропонував Джошуа Беккер - автор книги “The Minimalist Home”.
Це своєрідна гра із досяжними цілями. Її можна пройти за кілька хвилин. І, погодьтесь, що це набагато краще, ніж монотонне нудне прибирання. Таке завдання передбачає швидке ухвалення рішень, не дозволяючи "застрягти" в емоціях. Установіть таймер, допоки виконуєте завдання, заглибтесь у почуття терміновості, таким чином прибирання стане набагато керованішим.
Спробуйте встановити таймер на час виконання завдання. Це підвищить почуття організованості й терміновості.
І ще одна важлива причина спробувати метод “12-12-12” полягає в тому, що така практика заохочує нас бути уважними до свого майна, аби не витрачати зайві кошти в майбутньому на непотрібні речі.
Фото: Freepik
Що говорить психолог?
"12-12-12 – це чудовий варіант для людей, які емоційно готові позбавитися своїх непотрібних речей, які займають простір. Та для окремих людей ці дванадцять пунктів у кожній категорії можуть здатися обтяжливими. Тому краще почніть з одного пункта й подивіться, як вам це вдається. Через тиждень подумайте про збільшення кількості предметів", – пропонує психологиня Келлі Кандра Гьюз.
Фото: Freepik
Отже, перш за все покладайтеся на свої інстинкти та почуття. Та пам’ятайте, що немає нічого неможливого!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.71Продаж 40.73
- Актуальне
- Важливе