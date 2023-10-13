Як позбутися безладу в домі і що це нам дає?

Скільки б ми не прибирали у своєму будинку, та існує таке поняття, як безлад. Він постійно нас переслідує. Для того, щоб покінчити з цим, спробуйте скористатись ефективним методом під назвою “12-12-12”. Цей спосіб дієво допоможе вам швидко розпрощатися із мотлохом.

Якщо ваші шафи тріщать від непотрібних речей, одягу, різноманітного декору, тоді вам просто необхідно спробувати такий метод. Що означають ці три дванадцятки? Читайте далі і ви все зрозумієте.

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Метод 12-12-12

Знайдіть у себе вдома 12 речей, які давно потрібно викинути, а ще знайдіть 12 речей, які можна комусь подарувати, ну і ще 12 підлягають поверненню додому. Вперше це завдання запропонував Джошуа Беккер - автор книги “The Minimalist Home”.

Це своєрідна гра із досяжними цілями. Її можна пройти за кілька хвилин. І, погодьтесь, що це набагато краще, ніж монотонне нудне прибирання. Таке завдання передбачає швидке ухвалення рішень, не дозволяючи "застрягти" в емоціях. Установіть таймер, допоки виконуєте завдання, заглибтесь у почуття терміновості, таким чином прибирання стане набагато керованішим.

Спробуйте встановити таймер на час виконання завдання. Це підвищить почуття організованості й терміновості.

І ще одна важлива причина спробувати метод “12-12-12” полягає в тому, що така практика заохочує нас бути уважними до свого майна, аби не витрачати зайві кошти в майбутньому на непотрібні речі.

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Що говорить психолог?

"12-12-12 – це чудовий варіант для людей, які емоційно готові позбавитися своїх непотрібних речей, які займають простір. Та для окремих людей ці дванадцять пунктів у кожній категорії можуть здатися обтяжливими. Тому краще почніть з одного пункта й подивіться, як вам це вдається. Через тиждень подумайте про збільшення кількості предметів", – пропонує психологиня Келлі Кандра Гьюз.

Фото: Freepik

Отже, перш за все покладайтеся на свої інстинкти та почуття. Та пам’ятайте, що немає нічого неможливого!