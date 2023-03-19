Десантіс, потенційний кандидат в Президенти замість Трампа, заявив, що війна в Україні це територіальний спір, і що допомога Україні не в інтересах США.

Всі ці заяви є всього лише передвиборчою боротьбою. Республіканці ніколи не займуть слабшу позицію щодо Росії чи Китаю, чим демократи. І ось чому:

1. Республіканці переважно є яструбами. Серед них багато колишніх військових і правоохоронців. Сам Десантіс колишній військовий, який служив в Іраку. Вони консервативні й вони завжди за агресивну безпекову політику. Більшість військових конфліктів з втручанням США відбувалось при республіканських президентах.

Республіканці переважно є яструбами. Серед них багато колишніх військових і правоохоронців. Сам Десантіс колишній військовий, який служив в Іраку. Вони консервативні й вони завжди за агресивну безпекову політику. Більшість військових конфліктів з втручанням США відбувалось при республіканських президентах

2. Я додав цікавий графік — це фінансування демократів і республіканців американськими збройними компаніями. Як бачите, вони більшою мірою підтримують республіканців, при яких в них явно виростають продажі.

3. Передвиборча риторика має мало спільного з подальшим президентством. Доказом цього є Трамп. Ось кілька прикладів його заяв.

12.07.2014 - треба визнати його (Путіна) заслуги перед країною — на міжнародній арені в нього дуже потужний престиж;

27.07.2016 - ми це розглянемо. Думаю так (можливість визнання Криму);

01.08.2016 - ви хочете отримати третю світову, щоб вернути його (Крим) назад;

15.10.2018 - Я той, хто дав Україні наступальне озброєння і протитанкові системи. Обама цього не зробив. Знаєте, що він відправляв? Він відправляв подушки й ковдри.

Тому зберігайте спокій і не плутайте передвиборчу боротьбу з політикою США. Я на 100% впевнений, що при республіканцях ми отримаємо більше і швидше, чим при демократах. Така практика.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист