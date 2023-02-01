Як правильно наносити мейкап?
Правильний порядок нанесення макіяжу та кілька жіночих лайфхаків. Підбирайте тільки якісну косметику перевіреного виробника
Нанесення макіяжу
Крок перший – підготовка шкіри до макіяжу
- Протираємо обличчя ватним диском, змоченим у тоніку
- Наносимо на обличчя базовий крем, що зволожує
- Чекаємо декілька хвилин, щоб крем розчинився на обличчі й всякнув у шкіру
- За цей час накладаємо патчі, що зволожують, під очі
- Також за цей час накладаємо бальзам, що зволожує, на уста
- Далі наносимо тональний крем (відповідно до типу вашої шкіри)
Кожен засіб наносимо тонким шаром!
Крок другий – консилер та контурування
- Наносимо консилер під очі
- Легкими рухами розтушовуємо консилер пальцями
При потребі робимо контурування засобами кремоподібної текстури:
Наносимо світлий коректор
- під очима
- по спинці носа
- по центру чола
- у "ямочці" над підборіддям
Наносимо темний коректор
- під вилицями
- з боків носа
- на скронях
Розтушовуємо засоби контурування спеціальним пензликом чи спонжем, щоб зробити перехід від одного тону до іншого – непомітним.
Крок третій – брови та очі
Фарбуємо брови тінями, олівцем чи спеціальною помадою для брів. Далі робимо макіяж очей
Лайфхак 1
Щоб якісно фарбувати нижні вії, використовуємо… ложку. Підкладаємо її під око. Наносимо туш на нижні вії (все зайве залишиться на ложці, а не під оком)
Лайфхак 2
Для надання яскравості та виразності погляду, додаємо трішки хайлайтера:
- біля внутрішніх кутиків очей
- тонкими смугами під брівки
- по центру верхнього повіка
Лайфхак 3
Щоб тіні виглядали яскравішими, зафарбовуємо верхню повіку білим олівцем
Крок четвертий - губи
Наносимо на губи помаду
Лайфхак 1
Якщо у ваших планах зробити більший наголос на губи, а не на очі – змініть послідовність третього і четвертого кроків.
Лайфхак 2
Щоб надати губам візуального 3D-об'єму - нанесіть на центр нижньої губи трохи світлих сатинових тіней і розтушуйте легенько пальчиком
П’ятий крок - завершення
- Пухнастим пензликом розподіляємо пудру по обличчю
- Додаємо на вилиці рум'яна
- Легенько проводимо хайлайтером по тих частинах обличчя, які виступають
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