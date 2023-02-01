Як правильно наносити мейкап?

Нанесення макіяжу

Крок перший – підготовка шкіри до макіяжу

Протираємо обличчя ватним диском, змоченим у тоніку

Наносимо на обличчя базовий крем, що зволожує

Чекаємо декілька хвилин, щоб крем розчинився на обличчі й всякнув у шкіру

За цей час накладаємо патчі, що зволожують, під очі

Також за цей час накладаємо бальзам, що зволожує, на уста

Далі наносимо тональний крем (відповідно до типу вашої шкіри)

Кожен засіб наносимо тонким шаром!





Крок другий – консилер та контурування

Наносимо консилер під очі

Легкими рухами розтушовуємо консилер пальцями

При потребі робимо контурування засобами кремоподібної текстури:

Наносимо світлий коректор

під очима

по спинці носа

по центру чола

у "ямочці" над підборіддям

Наносимо темний коректор

під вилицями

з боків носа

на скронях

Розтушовуємо засоби контурування спеціальним пензликом чи спонжем, щоб зробити перехід від одного тону до іншого – непомітним.

Крок третій – брови та очі

Фарбуємо брови тінями, олівцем чи спеціальною помадою для брів. Далі робимо макіяж очей

Лайфхак 1

Щоб якісно фарбувати нижні вії, використовуємо… ложку. Підкладаємо її під око. Наносимо туш на нижні вії (все зайве залишиться на ложці, а не під оком)

Лайфхак 2

Для надання яскравості та виразності погляду, додаємо трішки хайлайтера:

біля внутрішніх кутиків очей

тонкими смугами під брівки

по центру верхнього повіка

Лайфхак 3

Щоб тіні виглядали яскравішими, зафарбовуємо верхню повіку білим олівцем





Крок четвертий - губи

Наносимо на губи помаду

Лайфхак 1

Якщо у ваших планах зробити більший наголос на губи, а не на очі – змініть послідовність третього і четвертого кроків.

Лайфхак 2

Щоб надати губам візуального 3D-об'єму - нанесіть на центр нижньої губи трохи світлих сатинових тіней і розтушуйте легенько пальчиком

П’ятий крок - завершення