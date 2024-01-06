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Як приготувати тушковану картоплю з м’ясом? Ділимося рецептом
Тушкована картопля з м’ясом - поживна, ароматна й дуже апетитна страва. Вся сім'я та гості будуть ситі й задоволені
Інгредієнти для тушкованої картоплі:
- картопля - 500 г
- свинина - 350 г
- вода - 300 мл
- морква - 0,5 шт.
- часник - 2 зубчики
- томатна паста - 1 стол. л.
- олія - 2 стол. л.
- чебрець сушений - 0,5 чайн. л.
- запашний перець - 4 шт.
- лавровий лист - 1 шт.
- сіль - до смаку
Покроковий рецепт приготування тушкованої картоплі:
- вибирайте шийну частину свинини чи вирізку
- помийте та обсушіть м'ясний шматок паперовими рушниками
- наріжте середніми шматочками
- помийте моркву та картоплю
- очистіть овочі та наріжте їх невеликими кубиками
- моркву за бажання можна також нарізати кружальцями, кубиками або буйно натерти на тертці
- у сковороду налийте рафіновану олію
- розігрійте її
- опустіть у гарячу олію дерев'яну лопатку - якщо навколо неї зібралися бульбашки, викладайте м'ясні скибочки
- обсмажте м'ясо на сильному вогні з усіх боків до рум'яної скоринки
- перекладіть в каструлю з товстим дном
- пасеруйте моркву до м'якості в тій самій сковороді, де смажилося м'ясо, приблизно 5 хв.
- перекладіть її до свинини
- у сковороду влийте воду
- додайте трохи солі, лавровий лист і перець горошком
- доведіть до кипіння
- перелийте в каструлю
- рідина має повністю покрити м'ясо
- додайте до свинини сушені спеції та чебрець
- накрийте кришкою
- тушкуйте близько 40 хв. на середньому вогні, поки м'ясо не стане м'яким
- час від часу помішуйте, щоб нічого не пригоріло
- додайте томатну пасту
- перемішайте
- коли свинина легко протикатиметься ножем, відправте в каструлю картоплю тушкуйте все разом приблизно 20 хв. на невеликому вогні до готовності картоплі
- часник і кріп подрібніть ножем
- відправте до решти інгредієнтів
- тушкуйте 3 хв.
- приберіть каструлю з плити
- дайте настоятися страві під кришкою протягом 15 хв.
- подайте до картоплі з м'ясом мариновані або свіжі овочі та зелень.
Смачного!
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