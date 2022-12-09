Як радянські спецслужби знищували українську інтелігенцію. Програма "НеІстфак" о 18:30
О 18:30 стартує на ютубі проєкт "Не Істфак"
Гість — Олег Бажан, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук України.
ТЕМА: Радянські спецслужби - зброя знищення українців
Будемо говорити про те, як радянські спецслужби знищували українську інтелігенцію, еліту і лідерів громадської думки:
- Які спецслужби були в радянському союзі? Скільки чекістів та агентів радянських спецслужб працювало в Україні?
- Хто з українців співпрацював із спецслужбами, а хто ні, якими були основні їхні мотиви ?
- Які методи використовували чекісти й нквдисти?
- радянські спецслужби проти лідерів українського спротиву в екзилі: агентурні ігри і підривна діяльність.
- Штат НКВС та інших спецслужб: чи були в них українці та на яких посадах?
Переглядати ефір та коментувати можна тут:
НЕ ІСТФАК — це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя істрорії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:
- Інституту історії України НАН України;
- Українського інституту національної пам’яті;
- Провідних університетів країни та історико-культурних установ.
Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України і формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.
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