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Головна Суспільство Як радянські спецслужби знищували українську інтелігенцію. Програма "НеІстфак" о 18:30
Наживо

Як радянські спецслужби знищували українську інтелігенцію. Програма "НеІстфак" о 18:30

9 грудня, 2022 п'ятниця
18:35
Суспільство

О 18:30 стартує на ютубі проєкт "Не Істфак"

Гість — Олег Бажан, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук України. 

ТЕМА: Радянські спецслужби - зброя знищення українців

Будемо говорити про те, як радянські спецслужби знищували українську інтелігенцію, еліту і лідерів громадської думки:

  • Які спецслужби були в радянському союзі? Скільки чекістів та агентів радянських спецслужб працювало в Україні? 
  • Хто з українців співпрацював із спецслужбами, а хто ні, якими були основні їхні мотиви ?
  • Які методи використовували чекісти й нквдисти?
  • радянські спецслужби проти лідерів українського спротиву в екзилі: агентурні ігри і підривна діяльність.
  • Штат НКВС та інших спецслужб: чи були в них українці та на яких посадах?


Переглядати ефір та коментувати можна тут:

НЕ ІСТФАК — це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя істрорії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:

- Інституту історії України НАН України;
- Українського інституту національної пам’яті;
- Провідних університетів країни та історико-культурних установ.

Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України і формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.    

історія України
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