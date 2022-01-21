Як у "Термінаторі": Ілон Маск пообіцяв попередити повстання роботів Tesla Bot

Про це він написав у Twitter.



Минулого року на події Tesla AI Day "День AI" автовиробник презентував суперкомп'ютер Dojo, призначений для навчання і тренувань своїх нейромереж. Компанія також поділилася планами щодо створення робота-гуманоїда Tesla Bot для виконання побутових доручень та інших нудних речей замість людей.



При цьому Маск не боїться експериментувати з системою AI, яка буде керувати роботами цієї серії. Мільярдер хоче наділити їх "штучним інтелектом загального призначення", який дозволить охазяйнуватися розумовими навичками на рівні людського розуму і переплюнути його в ряді рутинних завдань.



Водночас він запевнив, що планує децентралізувати контроль над роботами Tesla Bot, аби "не допустити повстання машин" і повторення сценарію з "Термінатора". Вона дозволить виключити організовану участь роботів у масових заколотах.



На презентації Маск розповідав, що хоче створити робота доброзичливим до людей. Висота нової розробки Tesla складе 172 см; буде пересуватися він зі швидкістю 8 км на годину. Особа робота буде мати вигляд екрану, на якому будуть транслювати важливу інформацію.



Зазначено, що гендиректор Tesla сподівається, що його роботи зможуть замінити більшу частину рутинної людської роботи. Мовиться про покупки в маркетах та інших повсякденних турботах. При цьому він наголошує, що робот не буде відбирати робочі місця у самих людей.



Перші робочі прототипи будуть готові до кінця 2022 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb