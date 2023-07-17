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OPINION

Як убезпечити майбутнє штучного інтелекту? Тайванська модель у поміч

Одрі Тан
17 липня, 2023 понедiлок
08:00
Технології на фото: Одрі Тан

Світ нині опинився перед прірвою штучного інтелекту. Але як уникнути падіння в прірву зловживань, експлуатації та маніпуляцій з боку недоброчесних суб’єктів, які працюють на тих, хто прагне знищити свободу, підірвати демократію, загрожувати правам людини та порядку, що базується на правилах?

Це критично важливе питання домінувало в дискусіях за участю численних новаторів державного та приватного секторів під час моїх нещодавніх візитів до Бельгії, Ізраїлю та Великої Британії. Також у всіх на вустах була нагальна потреба у співпраці в галузі ШІ.

Існує безліч стратегій для досягнення піднесеного стану буття в цьому аспекті. Серед них пауза в навчанні систем ШІ наступного покоління, розробка галузевих правил і стандартів, державне регулювання і т.д.. Але, на мою думку, Тайванська модель щонайкраще підходить для глобального управління ШІ й варта глобального поширення.
Ми на Тайвані звикли мислити нестандартно, коли йдеться про досягнення консенсусу як у великих, так і в малих питаннях. З огляду на нашу геополітичну ситуацію, вкрай важливо, щоб люди відчували себе повноцінними учасниками процесів творення політики. Це зміцнює згуртованість і відображає наше глибоке переконання, що саме збільшення демократії є найкращим шляхом вперед.

Тайванська модель, яка визнає потужність ШІ як сили добра, розкриває думки та перспективи з цілої низки питань. Кінцевою метою є сприяння прозорості та подолання розбіжностей задля досягнення консенсусу. Вона відображає нашу пристрасть до свободи, інклюзивності та справедливості, дивлячись у вічі авторитарному експансіонізму.

Однією з основ Тайванської моделі є платформи з відкритим вихідним кодом, на кшталт Trustworthy AI Dialog Engine (TAIDE). Це чат-бот, який визнає важливість мовного розмаїття та якості, відповідає на загальні запитання, прискорює процеси перекладу та надає надійну та актуальну інформацію.

Тайванську модель вирізняє й інший компонент під назвою Асамблеї узгодження, який було запущено Проєктом колективного інтелекту (CIP) разом з такими партнерами, як Міністерство цифрових справ Тайваню, OpenAI та Anthropic. Він спрямований на те, щоб робити технології відповідними до суспільних цінностей. Ми відкидаємо довільні директиви зверху вниз на користь більш інклюзивної, партисипативної моделі, сформованої нашим динамічним громадянським суспільством.

Уже з цього місяця через низку міжнародних Асамблей узгодження, ми розглядаємо питання, що залишаються поза увагою, а саме авторське право, упередженість та дискримінація, належна компенсація, добросовісне використання, державна служба та ширший вплив на суспільство. Процес відбувається за допомогою Polis - системи, що працює в режимі реального часу та здатна збирати, аналізувати та розуміти думки великих груп учасників. Її привабливість полягає в простому, але глибокому дизайні. Люди природно тяжіють до пошуку спільної мови, а не до заглиблення в питання, що викликають розбіжності.

Правда в тому, що платформи з відкритим кодом і Асамблеї узгодження є потужними каталізаторами для поглиблення розуміння та єдності. Коли люди бачать і торкаються плодів співпраці, результатом стає співтворчість і солідарність. Таке доброчесне коло є ключем до відродження демократії та гарантією, що ми нікого не залишимо позаду у подоланні теперішніх і нових викликів, що стоять перед нашими вільними й відкритими суспільствами.

Велике значення має кліматична справедливість. Хоча про неї не згадується в Заяві про ризики, пов'язані зі штучним інтелектом, підготовленій Центром безпеки штучного інтелекту, яку я підписав разом з багатьма провідними експертами та громадськими діячами, вона заслуговує на увагу.

Після нещодавнього ґрунтовного діалогу з Саймоном Кофе, міністром юстиції, комунікацій і закордонних справ Тувалу, а також глобальним лідером у сфері підвищення обізнаності про зміну клімату, я переконаний, що ми повинні протистояти руйнівному впливу підвищення рівня моря на такі тихоокеанські країни, як Маршаллові острови, Науру, Палау і Тувалу, і це лише деякі з них. Тайванська модель у цьому випадку може суттєво допомогти.

Розглянемо це питання в контексті потенційної короткострокової шкоди штучного інтелекту, на прикладі діпфейків. Якщо дозволити цьому феномену розірвати чинну між нами довіру, то транскордонна координація щодо глобальних загроз, таких як кліматична криза, стане неможливою, що зрештою підштовхне нас до катастрофи.

Річ у тім, що для того, щоб розрубати гордіїв вузол штучного інтелекту та прокласти безпечний і сталий курс до надійного глобального управління ним, потрібні всі можливі ресурси. Ось чому я запрошую Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації України, приєднатися до партнерства CIP і продовжити нашу співпрацю, розпочату у квітні 2022 року, коли ми були серед представників з понад 60 країн, які підписали Декларацію про майбутнє Інтернету
До участі запрошуються всі державні, приватні та неурядові організації в Україні, які поділяють наше бачення майбутнього ШІ. Посилюючи плюралізм голосів, а також використовуючи синергію Тайванської моделі для колективного блага, ми можемо разом мінімізувати ризики, максимізувати переваги та убезпечити наше майбутнє.

Про автора. Одрі Тан — міністерка із цифрових питань Тайваню та голова Національного інституту кібербезпеки.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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