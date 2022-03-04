Як уникнути мобілізації у ОРДЛО та окупованому Криму: Центр прав людини ZMINA дав рекомендації

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на ZMINA.



Якщо вас змушують вступити до збройних сил агресора, або ж незаконних збройних формувань - в Україні ви розглядатиметесь як жертва військових злочинів Росії.



Винні за ці дії будуть покарані відповідно до ст. 433 КК України. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Також їх можуть притягнути до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді за порушення за ст. 8-2(b) xv Римського статуту.



Що робити, якщо вас змушують:

саботуйте службу;

уникайте отримання повісток або ж дзвінків;

змініть номер телефону або ж припиніть його використання;

змініть місце проживання.

коли потрапите на територію України - при першій можливості здавайтеся в полон й повідомляйте про те, що Ви громадянин нашої країни з тимчасово окупованих територій - так для України ви будете жертвами військового злочину й зможете повернутися додому живим;

в жодному разі не виконуйте наказів командування.

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За умови, що з вами все ж вийшли на зв’язок - надайте причину, чому не можете служити.Якщо все ж мобілізували:У ZMINA попереджають, якщо ви відкриєте вогонь по цивільним - рано чи пізно доведеться відповісти перед судом."Якщо Ви добровільно приєднуєтесь до збройних сил агресора й берете участь у війні проти України - цей вчинок буде розглядатися як злочин й каратиметься позбавленням волі до 15 років, а у разі командної посади - ви відповідатимете у Міжнародному кримінальному суді", - наголосили у Центрі.