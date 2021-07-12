Як вибрати ортопедичний корсет: призначення і види виробів
Ортопедичний корсет - функціональний і зручний виріб, основне завдання якого полягає в підтримці постави в правильному положенні шляхом ортезування. Таке пристосування дозволяє ефективно вилікувати або запобігти патології опорно-рухового апарату за допомогою спеціального технічного пристрою
Мед Магазин - магазин медтехніки в Києві пропонує великий вибір ортопедичних виробів різних типів. Асортимент товарів дійсно великий, і потрібно з усією відповідальністю підійти до вибору. Якщо виріб підібрано невірно, можна посилити проблему. Перед придбанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Залежно від призначення, можна виділити дві групи виробів: профілактичні та лікувальні. До першої категорії належать моделі, що запобігають появі дефектів і порушень в роботі хребта і попереку. Профілактичні корпуси дозволяють підтримувати корпус тіла і поставу в правильному положенні, знизивши навантаження на хребет і прилеглі до нього м'язи.
Кому рекомендовані такі моделі:
- пацієнтам з викривленням хребта;
- хворим радикулітом;
- що страждають на остеохондроз;
- пацієнтам з грижею хребців;
- тим, хто відчуває дискомфорт в спині.
Доктор може призначити носіння корсета жінкам в післяпологовий період. Для проведення профілактичних моделей зазвичай використовуються м'які матеріали, тому їх рекомендують спортсменам і тим, хто відчуває серйозні навантаження на спину. Такий пояс забезпечує підтримку хребетної частини, а також зігріває спину. Це важливо, оскільки поперек боїться переохолоджень. Часті навантаження стають причиною радикуліту, невралгії та інших захворювань.
За способом кріплення корсети можна розділити на дві категорії:
- Напівжорсткі. Призначені для мінімізації й зняття больових симптомів, підходять при м'язових спазмах і напружених в області попереку. Напівтверді моделі призначені для лікування міжхребцевих гриж завдяки якісній фіксації хребців. Такі корсети дозволяють реабілітуватися після травм і операцій. Навантаження на хребетний стовп мінімізується, але його рухливість залишається на тому ж рівні. Конструкція може передбачати ребра жорсткості в області спини.
- Жорсткі. Призначаються при лікуванні пошкоджених ділянок спини. Жорсткі моделі дозволяють швидше відновитися і виключають розвиток патологій. Якщо ж у пацієнта діагностовано певні дефекти, такий корсет дозволить знизити ймовірність ускладнень.
Корсети призначені для підтримки ослаблених хребців і знижують больові симптоми. Бандажі сприяють поліпшенню кровообігу, а також дозволяють швидше відновитися після травм.
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