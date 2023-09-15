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OPINION

Як влада заощаджує на освіті, спекулюючи на учнях-біженцях

Ростислав Павленко
15 вересня, 2023 п'ятниця
10:00
Погляд Ростислав Павленко

Сподівався, що огульна економія на освіті залишилась у часах Шкарлета

Але ні. Надходять дуже тривожні сигнали.

Школи Києва — думаю, що не тільки Києва — отримують усні вказівки управлінь освіти… переглядати кількість класів, укрупнити їх, збільшувати кількість дітей у кожному і зменшувати кількість класів.

Щоб … економити кошти.

Посилаються на документ МОН, який переписує усіх дітей, які знаходяться за кордоном і продовжує навчання в українських школах (дистанційно, на засадах екстернату тощо), - перевести в окремі визначені школи. По 5 на область. А з інших шкіл їх викреслити, класи — закрити, які залишаться — укрупнити.

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У багатьох школах таких дітей — до третини.

Вилучення їх зі шкіл потягне за собою скорочення виплат. А отже — і скорочення вчителів. 25-30%. Ось так просто. І цим наче має бути досягнута бюджетна економія.

Уже не кажучи про те, що переведення дітей між школами без згоди батьків неприпустимо.

Знов маємо економію на майбутньому.

Цікаво, коли влада щира.

Коли обіцяє зробити все для повернення українців додому — чи коли перерізає живі звʼязки родин з Україною?

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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освіта
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біженці з України
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