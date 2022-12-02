У п'ятницю 2 грудня, о 17:00, у програмі "Війна і волонтери" консультантка проекту USAID "Економічна підтримка України" та волонтерка Валерія Бондаренко розповість про те, як кияни дають собі ради із тривалою відсутністю світла, як бізнес допомагає місцевим та що придумали, аби підтримати крафтових виробників їжі та місцевих виробників під час війни.

А також про те, як Київщина переживала окупацію.