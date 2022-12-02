Як волонтери культурну спадщину захищають та допомагають киянам боротися із темрявою. Валерія Бондаренко в проекті "Війна і волонтери"
Від початку повномасштабного вторгнення волонтерка Валерія Бондаренко організувала команду, з якою допомагає воїнам та киянам. Як допомагають, а також намагаються зберегти культуру разом з іноземцями
У п'ятницю 2 грудня, о 17:00, у програмі "Війна і волонтери" консультантка проекту USAID "Економічна підтримка України" та волонтерка Валерія Бондаренко розповість про те, як кияни дають собі ради із тривалою відсутністю світла, як бізнес допомагає місцевим та що придумали, аби підтримати крафтових виробників їжі та місцевих виробників під час війни.
А також про те, як Київщина переживала окупацію.
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