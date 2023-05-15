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OPINION

Як застосування крилатих ракет Storm Shadow змінює характер бойових дій

Юрій Бутусов
15 травня, 2023 понедiлок
10:04
Погляд Юрій Бутусов

Ракетний удар по Луганську 12 травня ЗСУ завдали двома авіаційними крилатими ракетами Storm Shadow - так заявило Міноборони РФ, і через це був завданий російський удар по авіабазі 7-ї бригади тактичної авіації ЗСУ у Хмельницькому

Storm Shadow (французи дали їй марку Scalp) є найсучаснішою та найдорожчою системою авіаційного озброєння Великої Британії та Франції, і це стратегічне рішення відкриває шлях постачання далекобійної високоточної зброї НАТО, що дозволить Україні у відповідь на терористичні атаки російських "Калібрів" вражати російські цілі на велику глибину. Дальність до 560 км, бойова частина 450 кг для ураження особливо захищених об'єктів, політ на надмалих висотах, технології малопомітності, висока точність. Ця зброя ефективніша, ніж американські балістичні ракети ATACMS, які, з часом, ми також безперечно отримаємо. Країни НАТО фактично зняли останні обмеження, і почали постачання Україні найдорожчих та найсучасніших зразків власного озброєння. Це значить, що якість та кількість підтримки України у війні посилюється та буде посилюватись. Росія у цій гонці озброєнь не має ніяких шансів.

А тепер щодо деталей самого удару, що відомо з відкритих джерел, і які висновки можна зробити.

Росія не показала повний огляд місця ураження крилатими ракетами. Частково кадри показані з машинобудівного заводу, там не помітно наслідків втрат, але ось удар по будівлі колишнього інституту МВС росіяни не показали взагалі, а там був особовий склад, і там вони мали отримати значні втрати.

За російськими даними удар завдало всього два українських літаки — бомбардувальник Су-24, очевидно, переобладнані під носії крилатих ракет, та винищувач Міг-29. Росіяни стверджують, що обидва літаки були збиті, але це, очевидно, чергова брехня Конашенкова, оскільки приховати падіння бойових літаків у центральних густонаселених районах України неможливо, та й сам характер застосування ракет і велика дальність пуску робить малоймовірним взагалі, щоб літаки були помічені.

За наявними даними РФ, важливі об'єкти в Луганську були уражені двома ракетами Storm Shadow. Це така ж вага, як у бойової частини балістичної ракети Точка-У, але потужність значно більша.

Також значним новим фактором стало застосування при ударі щонайменше двох авіаційних ракет AMD-160В MALD - це спеціальні сучасні ракети вагою усього у 45 кг, які імітують політ літака та крилатої ракети й таким чином активують та виявляють радари та зенітно-ракетні системи ППО.

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Росіяни не повідомляли про застосування інших ракет, але логічно уявити, що при застосуванні AMD-160В, яка змушує вмикати російські радари, українська авіація мала б застосувати свою вже традиційну нову зброю — самонавідні антирадарні ракети HARM. Тобто удар 13 травня по Луганську став прикладом реалізації нової тактики та комплексного застосування високоточних засобів ураження. І Росія виявилась нездатна протидіяти цьому удару, і прикрити один зі своїх ключових логістичних центрів.

Удар 13 травня по Луганську став прикладом реалізації нової тактики та комплексного застосування високоточних засобів ураження. І Росія виявилась нездатна протидіяти цьому удару, і прикрити один зі своїх ключових логістичних центрів

Оскільки характеристики британсько-французьської ракети Storm Shadow відомі, можемо ці нові фактори визначити:

  • нове високоточне озброєння великої дальності — до 290 км, що дозволяє ЗСУ атакувати будь-які об'єкти на усій окупованій території Криму та Донбасу;
  • крилаті ракети мають самонаведення, щоб атакувати та знищити не тільки наземні об'єкти, але й будь-який корабель РФ у Криму та далеко у морі, що ще більше обмежує і без того обмежену операційну зону російського флоту у Чорному морі;
  • застосування ЗСУ сучасної тактики бойової авіації НАТО для прориву системи протиповітряної оборони РФ;
  • значне підвищення ударних спроможностей старих радянських літаків ЗСУ;
  • російська ППО зосереджена на боротьбі з ракетами, які рухаються балістичною траєкторією, ракетами типу HIMARS та Точка, Вільха, Смерч, Ураган, натомість крилаті ракети та низьковисотні цілі, як це показав рейд наших гелікоптерів на Бєлгород та удари дронами типу "Стриж", росіяни часто навіть не можуть помітити, не маючи необхідної мережі низьковисотних радарів;
  • необхідність розосередження засобів ППО ЗС РФ для прикриття особливо важливих тилових об'єктів значною кількістю радарів та зенітно-ракетних систем для пошуку та ураження швидкісних низьковисотних цілей, що значно послаблює ППО РФ у цілому;
  • витрата ресурсів на посилення оборони та ускладнення логістики за межами радіуса дії ракетних систем HIMARS;
  • витрата додаткових ресурсів на пошук місць базування та ураження української ударної авіації та місць зберігання керованих авіаційних ракет як найбільш дієвого засобу протидії.

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Російська ППО зосереджена на боротьбі з ракетами, які рухаються балістичною траєкторією, ракетами типу HIMARS та Точка, Вільха, Смерч, Ураган, натомість крилаті ракети та низьковисотні цілі, як це показав рейд наших гелікоптерів на Бєлгород та удари дронами типу "Стриж", росіяни часто навіть не можуть помітити, не маючи необхідної мережі низьковисотних радарів

Загальний висновок:

Україна стрімко нарощує свій арсенал озброєнь, наші ударні можливості суттєво зросли. Постачання таких систем як Storm Shadow показує, що НАТО зробить усе, щоб не допустити поразки України. У світі розпочалась нова гонка озброєнь, і у зіткненні з технологіями та промисловістю НАТО Росія не зможе здобути перемогу. За умови збільшення масштабів постачання далекобійної високоточної зброї Росія навіть в умовах позиційної війни буде зазнавати неприйнятних втрат, які вона не зможе відновити.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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