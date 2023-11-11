Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Новини Як зробити енергосистему стійкою. Триває реєстрація на Ukrainian Energy Security Dialogue
Анонс

Як зробити енергосистему стійкою. Триває реєстрація на Ukrainian Energy Security Dialogue

11 листопада, 2023 субота
08:24
Новини анонс конференції

12 грудня у Києві утретє відбудеться міжнародна конференція від аналітичного центру Dixi Group

Зробити енергетичну системи країни більш стійкою до зовнішніх та внутрішніх безпекових викликів. Це завдання, для вирішення якого аналітичний центр DiXi Group об’єднує українських, європейських та американських стейкхолдерів на одному майданчику. У серці країни, де цей виклик відчув за останній рік ледь не кожен її мешканець.

12 грудня під патронатом Міністерства енергетики України та за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та Фонду Конрада Аденауера в Україні відбудеться вже третій Ukrainian Energy Security Dialogue. Реєструйтеся за посиланням: https://dixigroup.org/ukrainianesd2023/

Темою цьогорічного Ukrainian Energy Security Dialogue є Стійкість та Відновлення

Разом з учасниками ми дослідимо рішення та дії, що допоможуть посилити стійкість енергосистеми України. А також сформуємо візію спільного енергетичного майбутнього України та всього європейського регіону.

  • Які рішення і дії українського уряду, бізнесу, міжнародних партнерів допоможуть створити стійку енергетичну систему?
  • Що дозволить нашій країні витримати фізичні та хакерські атаки, надійно постачати енергоресурси в процесі відмови від викопних видів палива?
  • Як місцевим громадам і містам стати енергетично незалежними і стійкими? 

Ukrainian Energy Security Dialogue покликаний знайти відповіді, як це зробити.

Реєстрація за посиланням: https://dixigroup.org/ukrainianesd2023/

Серед спікерів заходу – представники Міністерства енергетики України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), Світового Банку, Представництва ЄС в Україні, Енергетичного Співтовариства, бізнесу у сфері енергетики, та місцевих громад.

  • Коли: 12 грудня, 14:00 - 18:00
  • Мова: синхронний переклад (українська та англійська)
  • Місце та формат: Київ та онлайн. Точне місце проведення буде повідомлено пізніше з міркувань безпеки.

Інформаційними партнерами заходу є Американська торговельна палата в Україні, Світовий Банк, Енергетичне Співтовариство, Ощадбанк та Ukrainian PR Army.  

Медіапідтримку надають Forbes Україна та Еспресо.
 

Енергія
Читайте також:
Прапор США
10 листопада, 2023 п'ятниця
США продовжать допомагати Україні, проте пакети будуть менші, - Пентагон
солдат, обід
10 листопада, 2023 п'ятниця
У Міноборони розповіли, скільки коштує харчування одного військового на добу
Торнадо-С
9 листопада, 2023 четвер
Defence Express: Росія підтягнула рідкісні системи до Авдіївки
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
11 листопада
09:03
Наприкінці листопада у Литві почнуть обмін посвідок на проживання для українських біженців
09:00
Огляд
Війна без переможців: яка ядерна зброя є в Росії й США, та як вона виникла
08:57
Брянська область
Окупанти заявили про атаку чотирьох БПЛА на Брянську область РФ: нібито спрацювала ППО
08:46
Оновлено
Київ
У Києві пролунали вибухи. Поблизу столиці та в області працювала ППО
08:42
Оновлено
РФ вночі атакувала Україну дронами. На підступах до Києва ППО знищила усі "шахеди", на Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині є влучання
08:33
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Одещину ввечері 10 листопада
Окупанти вдарили по Одещині: постраждали 3 людини
08:15
російський військовий корабель
Окупанти утримують у Чорному морі 3 кораблі, ракетоносії відсутні
08:10
OPINION
Микола Княжицький
Звичайна лобістська угода, а не "спецоперація"
08:02
OPINION
Віталій Гайдукевич
Безугла - насолода для руссо-пропагандисто
08:00
Огляд
Чому Америці вдалося, як втекти від повсякденності та хто вбиває археологів – 5 книг про справжні дива
07:55
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували понад 1100 російських військових, - Генштаб
07:45
Огляд
Херсон
Український Херсон: перша річниця після визволення з окупації
07:40
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Повітряні сили знищили 19 ворожих "шахедів"
07:33
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов розповів, чому українська економіка не перейде на "військові рейки"
07:15
Латвія
Понад 60 підприємств Латвії протягом трьох місяців імпортували продукти з Росії та Білорусі: міністр закликав припинити це
06:54
Дональд Трамп
Трамп заявив, що у разі обрання президентом США він використав би ФБР для переслідування політичних опонентів
06:23
Герман Галущенко
Україна може вдарити по нафтогазовій інфраструктурі РФ у відповідь на атаки на енергомережі, - голова Міненерго
05:59
сектор Газа
За два дні понад 100 тисяч жителів Гази перейшли на південь, - ЦАХАЛ
05:35
ЄС Україна
Протидія агресії РФ: у ЄС можуть створити посаду єврокомісара з питань оборони
05:14
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Надто багато жертв: Блінкен розкритикував військову кампанію Ізраїлю в Газі
04:46
Жозеп Боррель
Ключова країна ЄС має "багато питань" до ідеї надання Україні 20 млрд євро, - Reuters
04:18
Московська област безпілотник війна з Росією
У Росії повідомляють про дрони в Московській та Смоленській областях
03:50
Снаряди 155-мм
ЄС може не встигнути виготовити для України обіцяний мільйон боєприпасів, - ЗМІ
03:22
Олаф Шольц
Шольц заявив про збільшення фінансування оборонного бюджету Німеччини
03:01
обстріл, ППО
Росія вдруге за ніч здійснила повітряну атаку на Україну
02:37
Ізраїль кібуца Кфар-Аза
Ізраїль назвав нову кількість жертв вторгнення ХАМАС: число загиблих зменшилось
02:07
Оновлено
Шмигаль
Шмигаль заявив про домовленість щодо перегляду програми розширеного фінансування МВФ
01:24
Ольга Харлан
Харлан стала срібною призеркою на першому етапі Кубку світу з фехтування
00:57
ВВП України
МВФ поліпшив прогноз щодо зростання ВВП України
00:56
Росія пожежа
У російському Тамбові пролунав вибух та почалася пожежа на пороховому заводі
00:28
Міністр фінансів США Єллен
США закликали КНР вжити заходів щодо компаній, які допомагають РФ ухилятись від санкцій
00:28
Т-72 танк
Міноборони Чехії оприлюднило список військової допомоги, які була передана Україні
00:14
Ексклюзив
Ірина Фаріон
Військові в 3 ОШБр стають лютими націоналістами, попри те, якою мовою розмовляють, - Данилюк-Ярмолаєва про заяву Фаріон
2023, п'ятниця
10 листопада
23:50
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Залужний зі своєю правдою є індикатором реальної ситуації та провідником до нашої перемоги, - генерал Кривонос
23:45
Ексклюзив
Зеленський та Залужний
Якщо конфлікт між політичним і військовим керівництвом перейде в публічну площину, ми втратимо державність, - журналіст Буткевич
23:42
Андрій Єрмак
"Єрмак готує ґрунт для переговорів": добірка російських фейків про Україну за 10 листопада
23:21
Ексклюзив
На фото: Володимир Зеленський
Влада вважає, що питання війни вирішене і займається "політичними ревнощами", - політична оглядачка Лень
23:19
Юрій Ігнат
Частина українських пілотів для F-16 уже тренуються в небі, - Ігнат
23:05
Канада
Уряд Трюдо подав запит до парламенту на виділення близько $385 млн для військової підтримки України
22:45
прапори України та США
"Наскільки це можливо": один із кандидатів в президенти США запропонував знищити армію РФ
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV