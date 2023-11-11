Як зробити енергосистему стійкою. Триває реєстрація на Ukrainian Energy Security Dialogue

Зробити енергетичну системи країни більш стійкою до зовнішніх та внутрішніх безпекових викликів. Це завдання, для вирішення якого аналітичний центр DiXi Group об’єднує українських, європейських та американських стейкхолдерів на одному майданчику. У серці країни, де цей виклик відчув за останній рік ледь не кожен її мешканець.



12 грудня під патронатом Міністерства енергетики України та за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та Фонду Конрада Аденауера в Україні відбудеться вже третій Ukrainian Energy Security Dialogue. Реєструйтеся за посиланням: https://dixigroup.org/ukrainianesd2023/

Темою цьогорічного Ukrainian Energy Security Dialogue є Стійкість та Відновлення

Разом з учасниками ми дослідимо рішення та дії, що допоможуть посилити стійкість енергосистеми України. А також сформуємо візію спільного енергетичного майбутнього України та всього європейського регіону.

Які рішення і дії українського уряду, бізнесу, міжнародних партнерів допоможуть створити стійку енергетичну систему?

Що дозволить нашій країні витримати фізичні та хакерські атаки, надійно постачати енергоресурси в процесі відмови від викопних видів палива?

Як місцевим громадам і містам стати енергетично незалежними і стійкими?

Ukrainian Energy Security Dialogue покликаний знайти відповіді, як це зробити.

Реєстрація за посиланням: https://dixigroup.org/ukrainianesd2023/

Серед спікерів заходу – представники Міністерства енергетики України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), Світового Банку, Представництва ЄС в Україні, Енергетичного Співтовариства, бізнесу у сфері енергетики, та місцевих громад.

Коли: 12 грудня, 14:00 - 18:00

Мова: синхронний переклад (українська та англійська)

Місце та формат: Київ та онлайн. Точне місце проведення буде повідомлено пізніше з міркувань безпеки.

Інформаційними партнерами заходу є Американська торговельна палата в Україні, Світовий Банк, Енергетичне Співтовариство, Ощадбанк та Ukrainian PR Army.

Медіапідтримку надають Forbes Україна та Еспресо.

