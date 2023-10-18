Простий рецепт вина з винограду в домашніх умовах

Вино - це не просто напій, воно є втіленням тисячолітньої традиції та вміння людства впливати на смак і аромат винограду. Виготовлення домашнього вина - це відмінний спосіб зануритися в цей чарівний світ і створити щось унікальне власними руками. В цій статті ми розглянемо основні етапи виробництва домашнього вина, поділимося корисними порадами та визначимо, які сорти винограду, краще використовувати для цього захоплюючого процесу. Приготуйтеся відкрити для себе світ виноробства та насолоджуватися власними витворами, де кожна крапля має свою історію.

Сорти винограду для вина

Обираючи сорти винограду для виробництва домашнього вина, важливо враховувати кілька ключових факторів, які впливатимуть на якість та смак кінцевого продукту: кліматичні умови регіону, цукровість, кислотність, опір до хвороб сорту та інше. Звісно, можна використовувати будь-які сорти, однак бажано обрати якісний виноград. Від цього буде залежати смак кінцевого продукту.

Якщо ви підійшли до процесу відповідально, радимо обирати такі сорти: Платовський, Регент, Сапераві, Каберне Совіньйон, Кристал, Фестивальний.

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Декілька порад, аби у вас з першого разу вийшло смачне домашнє вино:

Вибір сорту винограду. Як ми прописали раніше, до вибору сорту ви маєте підійти відповідально.

Гігієна. Забезпечте чистоту при всіх процесах. Ретельно мийте всі посудини, інструменти та руки. Навіть невелике забруднення може вплинути на смак вина.

Дозрілий виноград. Використовуйте лише повністю дозрілий виноград, адже якість вихідного продукту значною мірою залежить від якості сировини.

Дотримуйтеся рекомендацій щодо температур в різних етапах виробництва. Температурний режим впливає на ферментацію та процес "старіння".

Дайте вину достатньо часу для дозрівання. Це дозволяє розвинутися смаковим характеристикам та ароматам вина.

Найпростіше домашнє вино з винограду

Інгредієнти:

Виноград

Цукор – 1-2 кг (приблизна кількість на 10 л соку)

Вода – 2 л (приблизна кількість на 10 л соку)

Як зробити вино з винограду в домашніх умовах? Рецепт приготування покроково:

Ви маєте зібрати виноград у сонячну суху погоду, не раніше як за 2-3 дні після дощу. Відділяємо ягоди винограду від гребнів, видаляємо всі зайві листочки, гілочки, нестиглі та гнилі виноградини. Промивати його не потрібно, адже на шкірці є так звані "дикі дріжджі", які буду допомагати процесу бродіння. Виноград потрібно добре розім’яти за допомогою дерев’яної товкачки, або можна зробити це руками. Перекладаємо масу у харчову пластикову тару (можна використовувати також скляні ємності, або з нержавіючої сталі) та накриваємо кришкою так, аби був доступ повітря. Тобто, тара не має бути герметичною. Залишаємо ємність у теплому місці на 3-4 дні для бродіння. Щодня потрібно зранку та ввечері перемішувати масу, зверху постійно буде утворюватись "шапка" зі шкірок. Далі, віджимаємо макух за допомогою пресу, а сік переціджуємо через марлю 2-3 рази. Головне відділити весь макух від соку. На цьому етапі до 10 літрів виноградного сусла додаємо 1 кг цукру та 2 літри води. Добре перемішуємо. Переливаємо виноградну суміш у великий скляний бутиль, наповнюючи ємність на 70-80%. Банку закриваємо водяним затвором. Краще використовувати спеціальні кришки з гідрозатвором. Якщо ж такої немає, підійде медична рукавичка з маленьким отвором на пальці. Ставимо ємність в тепле місце для продовження бродіння. Температура приміщення має бути 20-28°C. Це важливий показник, якщо в приміщенні буде холодно, процес бродіння зупиниться і виноградна маса просто зіпсується. Через 10 днів бродіння, спробуйте сік на смак, він має бути не кислим, але і не приторно солодким. Відлийте в окрему ємність один літр соку та додайте один кілограм цукру, перемішуйте до його розчинення. Потім цю солодку суміш вилийте назад до бутля та знову закрийте гідрозатвором. З цукром необхідно бути обережними, адже він використовується для підвищення градусу алкоголю в винах. Процес бродіння має завершитись приблизно через 3 тижні з моменту, як ви поставили гідрозатвор. Ви це зможете ідентифікувати за такою ознакою - рукавиця опустилась, або гідрозатвор перестав пускати бульбашки. На дні ємності має утворитися багато осаду, який потрібно відділити від вина. Для цього переміщаємо вино на підставку висотою 50-60 см від підлоги, залишаємо так на один день, аби осад знову опинився на дні. "Знімаємо вино" за допомогою прозорого силіконового шлангу. Кінець трубки не має торкатися осаду, тому опускаємо за 2-3 см до нього. Переливаємо чисте вино в скляні ємності доверху, закриваємо поліетиленовими кришками. Ставимо банки для дозрівання в прохолодне приміщення або льох, при температурі 5-16°C. Якщо на дні банки знову утворився осад, потрібно знову "зняти вино" за допомогою трубочки. Етап дозрівання триває 40-380 днів, це залежить від сорту винограду. Коли вино повністю дозріло і осад перестав утворюватися , його можна перелити в скляні пляшки та закрити корком.

За допомогою цього простого рецепту ви зможете насолоджуватися власним домашнім вином, виготовленим із задоволенням та любов'ю.

Фото: Freepik