Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"Якби під контролем України залишився хоча б один район Криму, росіяни не поспішали б із приєднанням Криму до Російської Федерації. Тому Путін та керівництво РФ так із цим і поспішали, поки мали повний контроль над усією територією півострова", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що російські окупанти - легітимісти, й будь-які території не можуть приєднуватися до Росії без попереднього проголошення їх незалежності.

"Станом на червень 2022 року росіяни досі не вийшли на адміністративні кордони жодної з українських областей. І треба розуміти те, що вони - легітимісти. За російською конституцією не можна приєднувати території іншої держави без її згоди. Там так написано. Тому й іде мова про приєднання до РФ областями - так би мовити, незалежними державами. Кожна область має проголосити свою незалежність, а потім уже приєднатися до складу Росії", - зауважив Віталій Портников.

20 червня політичний аналітик Валерій Соловей висловив думку, що ситуація виходить з-під контролю Путіна, а восени на Росію можуть чекати події, аналогічні з переворотом 1917 року.

24 червня координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що президент України Володимир Зеленський має визначити, на яких умовах завершити війну з Росією.

26 червня видання Reuters повідомило, що президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховував, що після вторгнення РФ в Україну НАТО та "Велика сімка" розпадуться.

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