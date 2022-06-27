Якби ми контролювали хоч один район Криму, Путін не приєднав би півострів до Росії так швидко, - Віталій Портников
Журналіст Віталій Портников висловив думку, що якби Україна у 2014 році контролювала хоч один район Криму, президенту країни-агресорки Володимиру Путіну не вдалося би приєднати півострів до Російської Федерації так швидко
Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".
"Якби під контролем України залишився хоча б один район Криму, росіяни не поспішали б із приєднанням Криму до Російської Федерації. Тому Путін та керівництво РФ так із цим і поспішали, поки мали повний контроль над усією територією півострова", - зазначив Портников.
Журналіст додав, що російські окупанти - легітимісти, й будь-які території не можуть приєднуватися до Росії без попереднього проголошення їх незалежності.
"Станом на червень 2022 року росіяни досі не вийшли на адміністративні кордони жодної з українських областей. І треба розуміти те, що вони - легітимісти. За російською конституцією не можна приєднувати території іншої держави без її згоди. Там так написано. Тому й іде мова про приєднання до РФ областями - так би мовити, незалежними державами. Кожна область має проголосити свою незалежність, а потім уже приєднатися до складу Росії", - зауважив Віталій Портников.
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