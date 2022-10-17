Про це повідомила СБУ у своєму телеграмі.

Вітюк розповів, що Росія почала завдавати кібератак ще перед вторгненням, щоб досягнути "бліцкригу" у всіх сферах, проте український кіберфронт одразу перейняв першість на себе.

"Вранці ми з ними (кібератаками, - ред.) впоралися, а вже ввечері завдали удару у відповідь. Це змусило противника зосередитись на захисті й зрозуміти, що час безкарності минув назавжди. Наш контрнаступ триває повним ходом і досі", - заявив Ілля Вітюк.

Він підкреслив, що саме завдяки успішній роботі кіберармії вдалося не тільки запобігти розхитуванню інформаційного та кіберпростору України, а й не допустити збоїв у роботі критичної інфраструктури, систем життєзабезпечення, банків тощо. Начальник Департаменту зазначив, що Служба безпеки виявила та нейтралізувала понад 3,5 тис. кібератак цього року.

"Якби не наша робота, сьогодні ми б говорили про непрацюючі світлофори, про відсутній зв’язок, про перебої в електропостачанні, про втрачені державні секрети, наукові розробки та масово викрадені персональні дані… Але всі критичні системи працюють у штатному режимі, а наше суспільство єдине в прагненні перемоги", - розповів Вітюк.

Він також відзначив, що у цій боротьбі спецслужбі допомагають звичайні українці та волонтери з IT-галузі.

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