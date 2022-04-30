Якби не ядерна кнопка, ЗСУ могли б дійти до Москви. Залякування Путіна демонструють його слабкість, - політолог Таран

Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.



"Лякати ядерною кнопкою - останнє, що лишилося в Путіна. Це показує, що надії на звичайну російську армію, так би мовити, 2-гу у світі, більше немає. Аргументи завершилися, тому в Росії час від часу говорять про ядерну загрозу, яка може бути застосована проти будь-якої країни. Я б сказав навіть більше: якби в Путіна не було ядерної кнопки, ЗСУ могли б дійти до самої Москви. Після ленд-лізу це абсолютно реально", - зазначив Таран.



Політолог додав, що погрози з боку президента Росії Путіна застосувати ядерну зброю - це демонстрація, що агресор готовий захищатися, якщо якийсь військовий сценарій буде розвиватися на території Російської Федерації.



"Застосування ядерної зброї може теоретично зрости, якщо на території РФ розгорнуться бойові дії, але зараз до цього не доходить і це лише залякування. Навіть теоретичне застосування ядерної кнопки не дозволить Росії виграти війну. Країна-агресорка залишиться в такій ізоляції, що не зможе оговтатися. На мою думку, з огляду на можливість застосування ядерної зброї, зараз буде ухвалюватися стратегія, за якою Росії буде завдано поразки на Сході України, але не настільки потужної, щоб РФ позбулася армії. Тобто стратегія в тому, щоб не знищувати путінську армію, щоб агресор не міг застосувати ядерної зброї", - зауважив Сергій Таран.

19 квітня очільник МЗС РФ Сергій Лавров анонсував наступний етап війни Росії проти України й заявив, що на цій стадії росіяни не планують використовувати ядерну зброю.

25 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у прямому ефірі російського пропагандистського "Першого телеканалу" заявив, що ризик ядерної війни є реальним.

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу на авіабазі Рамштайн у Німеччині закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї.

28 квітня посол США в Росії Джон Салліван в інтерв'ю CNN заявив, що його країна "не бере участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї".

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу на авіабазі Рамштайн у Німеччині закликав не спекулювати погрозами застосування ядерної зброї. 28 квітня посол США в Росії Джон Салліван в інтерв'ю CNN заявив, що його країна "не бере участь у безвідповідальній риториці щодо ядерної зброї". 29 квітня стало відомо, що заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що США і союзники готуються до такого розвитку подій, як ядерна війна з Росією.