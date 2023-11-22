"Якби політики й ОП менше втручалися в діяльність Залужного, результати на фронті були б кращі": нардепка Фріз про інтерв'ю Зеленського The Sun
Народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз прокоментувала інтерв'ю The Sun президента Володимира Зеленського
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".
"Я вважаю, що це особиста позиція президента, в якого занадто велике его. Він робить такі кроки винятково для того, щоб втримати власний рейтинг. Саме це є передумовою зіткнення політики та військових", - підкреслила Фріз.
Нардепка наголосила, що якщо військові не мають втручатися в політику, то й політики не мають втручатись в розробку операцій та виконання бойових завдань: "Я впевнена, що якби політики та Офіс президента менше втручалися у виконання завдань та діяльність пана генерала Залужного, результати у нас би були на фронті набагато кращими".
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"Потрібно в першу чергу бути чесними, перестати красти, спекулювати темою відновлення та жертвами, які відбулися під час цієї страшної війни та продовжуються. Окрім того, говорити правду партнерам, якщо хочеш отримати інвестиції й звітувати вчасно щодо використання тих ресурсів, які будуть надходити в нашу державу для відновлення", - додала членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Що передувало
1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року. У ній генерал зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
Натомість Володимир Зеленський відреагував на статтю головнокомандувача ЗСУ та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації.
Крім того, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sun, попередив військове керівництво не втручатися у політичні справи, адже генерали ризикують отримати непокору з боку солдатів. Зеленський розповів про низку українських командирів, які зайнялися політикою після анексії Криму Росією у 2014 році. За його словами, військових у політику штовхають різні політичні сили.
"При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, має бути розуміння ієрархії. За законом і в умовах війни про інакше не може бути й мови. Це не веде до єдності нації", - додав він.
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