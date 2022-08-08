Якби Захід допоміг Грузії в 2008 році так, як зараз Україні, не було би окупації Криму, - грузинський політолог Васадзе
Якби світ засудив напад Росії на Грузію у 2008 році, не було б російської агресії проти України
Про це в ефірі Еспресо сказав грузинський політолог Гела Васадзе.
"Якщо б в 2008 році, не те, щоб Грузія отримала хоча б малу частину тієї підтримки, яка надається Україні, але й якби хтось засудив російську агресію, я більше, ніж впевнений, що б не було ні Криму, ні сьогоднішньої війни в Україні. На жаль, цього не сталось", - зазначив він.
На його думку, Захід сприяв приходу до влади олігарха, пов'язаного з РФ, Бідзіни Іванішвлі і його "Грузинської мрії".
"Влада в Грузії є конформістською та головним критерієм для неї є не дратувати Кремль. Зараз нічого дивовижного в тому, що відбувається абсолютно немає. Якщо протягом 10 років наша влада робила все, щоб не дратувати кремль, то чому вона має змінити свою позицію сьогодні. На жаль, те, що відбувається цілком прогнозовано. Що дає мені надію - грузинське суспільство проти такої позиції і однозначно підтримує Україну на всіх напрямках", - підсумував Васадзе.
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