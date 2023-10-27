Яке вбрання, кольори та принти будуть на піку популярності восени 2023 року? Ділимось новинками

Палітра кольорів осені 2023

У колекціях осінь-зима 2023 переважають спокійні класичні відтінки сірого, коричневого і чорного. Трапляються й вкраплення яскравих фарб, що додає святкового настрою цієї осені.

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Рожевий ляльковий або колір "Барбі". Його використовують як в одязі, так і у взутті та аксесуарах. Всі відтінки жовтого будуть на вершині популярності. Крім того червоний колір можна назвати такою ж класикою, як чорний чи білий.

Восени можна буде сміливо носити металізовані черевики, золотисті та сріблясті штани, жакети й пальто. Весільний білий, як от пишні білі спідниці у поєднанні з джемпером з круглим вирізом.

Ще один із базових кольорів цієї осені — сірий, який підійде для будь-якої нагоди завдяки своїй універсальності.

Трендові принти восени 2023 року

Горох - легендарне і давно усіма забуте забарвлення в горошок повертається в моду в будь-яких варіаціях.

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Вертикальна смужка відома тим, що візуально робить силует витягнутішим і стрункішим. Наступні осінь і зиму вертикальні смуги будуть вкрай актуальними.

Які фасони одягу осені 2023 року

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У моді знову стара класика — суворе чорне пальто у стилі Уенсдей Аддамс та біла сорочка, масивні широкі плечі.

Фасон для найсміливіших - прозора максі-сукня, прозоре плаття можна носити поверх комбінації або довгої сукні-сорочки. Шкіряні куртки, шкіряний блейзер, штани, сукня, сорочка та спідниця-максі.

Силует "пісочний годинник" теж потрапив до списку головних тенденцій сезону осінь-зима. Підкреслити талію можна не менш трендовим корсетом, спідниця-сонце, розкльошені штани.

Аксесуари

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Великі шарфи, в яких можна укутатися майже цілком. Ще один тренд серед аксесуарів цього сезону — краватка різних розмірів та дизайну Фруктові принти, прикраси, брелоки, сумки та інші аксесуари у вигляді фруктів.

Базовий одяг

Цього сезону заслужену популярність знову набув базовий універсальний одяг.

Ви не помилитеся, якщо віддасте перевагу монохромним образам, класичним білим сорочкам на ґудзиках, оверсайз блейзерам та джинсам із широкими штанинами.