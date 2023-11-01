Які, крім війни, проблеми найбільше турбують українців. Опитування КМІС
Серед проблем, які турбують респондентів, корупція, а низькі зарплати та пенсії посідають друге місце (46%) за результатами дослідження
Про це інформує Київський міжнародний інститут соціології.
"Війна, безумовно, є найбільшою проблемою України та українців. Проте якщо запитувати, які проблеми поза війною найбільше турбують українців, то серед зазначеного переліку 63% говорять про корупцію", - йдеться у матеріалі.
Корупція, низькі зарплати та пенсії - це найпоширеніші скарги респондентів у всіх регіонах України. Інші важливі проблеми включають високі комунальні тарифи (24%), демографічні ризики (22%) та безробіття (20%).
У цьому контексті 54% респондентів вважають, що головним завданням у боротьбі з корупцією є антикорупційні органи, які були створені після 2014 року, такі як НАБУ, САП, НАЗК. Тим часом 43% опитаних українців висловлюють свою думку про те, що президент, Офіс очільника країни та "старі" правоохоронні органи, такі як поліція, СБУ, прокуратура (32%), мають вирішувати проблему корупції.
Звіт свідчить, що у всіх регіонах України респонденти очікують від нової антикорупційної інфраструктури активних дій.
Фото: Скрін
З 30 вересня по 13 жовтня 2023 року Київський міжнародний інститут соціології проводив всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2007 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (за винятком АР Крим). Опитування було проведено серед громадян України від 18 років і старше.
- Крім того, в результаті попереднього опитування у період з травня 2022 року до жовтня 2023 року відсоток людей, які вважали, що Україна рухається у правильному напрямі, знизився з 68% до 60%.
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