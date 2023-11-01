Які, крім війни, проблеми найбільше турбують українців. Опитування КМІС

Про це інформує Київський міжнародний інститут соціології.

"Війна, безумовно, є найбільшою проблемою України та українців. Проте якщо запитувати, які проблеми поза війною найбільше турбують українців, то серед зазначеного переліку 63% говорять про корупцію", - йдеться у матеріалі.

Корупція, низькі зарплати та пенсії - це найпоширеніші скарги респондентів у всіх регіонах України. Інші важливі проблеми включають високі комунальні тарифи (24%), демографічні ризики (22%) та безробіття (20%).

У цьому контексті 54% респондентів вважають, що головним завданням у боротьбі з корупцією є антикорупційні органи, які були створені після 2014 року, такі як НАБУ, САП, НАЗК. Тим часом 43% опитаних українців висловлюють свою думку про те, що президент, Офіс очільника країни та "старі" правоохоронні органи, такі як поліція, СБУ, прокуратура (32%), мають вирішувати проблему корупції.

Звіт свідчить, що у всіх регіонах України респонденти очікують від нової антикорупційної інфраструктури активних дій.

Фото: Скрін

З 30 вересня по 13 жовтня 2023 року Київський міжнародний інститут соціології проводив всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2007 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (за винятком АР Крим). Опитування було проведено серед громадян України від 18 років і старше.