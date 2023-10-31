ЗСУ довіряють 94% українців, президенту й уряду - 76% та 39% відповідно, - опитування КМІС
У період з травня 2022 року до жовтня 2023 року відсоток людей, які вважають, що Україна рухається у правильному напрямі, знизився з 68% до 60%
Про це свідчать дані опитування КМІС.
Особливо помітно це у групі людей, які вважають напрямок безумовно правильним - їх частка знизилася з 32% до 17%. Повідомляється, більшість українців все ще позитивно оцінюють шлях, яким рухається країна.
Фото: КМІС
Паралельно, кількість тих, хто вважає, що справи в Україні йдуть не у тому напрямку, зросла з 16% до 29%.
Незалежно від місця проживання, приблизно однаковий відсоток населення (58-61%) вважає, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку. Водночас у всіх регіонах 27-31% населення вважають, що справи йдуть у неправильному напрямі.
Фото: КМІС
Як змінився серед опитаних рівень довіри до ЗСУ, президента, уряду, парламенту й волонтерів
У період з травня 2022 року до жовтня 2023 року Збройні сили України та волонтери продовжують зберігати високий рівень довіри. Зараз, 94% українців висловлюють довіру до ЗСУ (порівняно з 98% у травні 2022 року), а 87% довіряють волонтерам (така ж сама цифра, як і у травні 2022 року).
Протягом цього ж періоду спостерігається падіння рівня довіри до центральних органів влади: кількість тих, хто довіряє президенту, зменшилася з 91% до 76%, уряду - з 74% до 39%, парламенту - з 58% до 21%.
Фото: КМІС
В опитування підсумовують, що для уряду і парламенту баланс довіри-недовіри став виразно негативним, тоді як для президента баланс залишається позитивним, оскільки більшість людей продовжують йому довіряти.
Рівень довіри до місцевої влади залишився незмінним: як і у травні 2022 року, зараз їй довіряють 50% людей, а не довіряють - 46%.
Також за період з травня 2022 року до жовтня 2023 року спостерігається падіння рівня довіри до телемарафону "Єдині новини". Попри це, марафон все ще має позитивний баланс довіри-недовіри, хоча кількість тих, хто йому довіряє, зменшилася з 69% до 48%, а кількість тих, хто йому не довіряє, зросла з 12% до 39%.
- Раніше 80% опитаних українців стверджували, що не приймають жодних територіальних поступок, незалежно від того, як довго триватиме війна або які інші загрози можуть виникнути.
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