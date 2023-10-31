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ЗСУ довіряють 94% українців, президенту й уряду - 76% та 39% відповідно, - опитування КМІС

31 жовтня, 2023 вiвторок
11:44
Суспільство соціологічні опитування

У період з травня 2022 року до жовтня 2023 року відсоток людей, які вважають, що Україна рухається у правильному напрямі, знизився з 68% до 60%

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Особливо помітно це у групі людей, які вважають напрямок безумовно правильним - їх частка знизилася з 32% до 17%. Повідомляється, більшість українців все ще позитивно оцінюють шлях, яким рухається країна.

ДОВІРА ДО ОКРЕМИХ ІНСТИТУЦІЙ

Фото: КМІС

Паралельно, кількість тих, хто вважає, що справи в Україні йдуть не у тому напрямку, зросла з 16% до 29%.

Незалежно від місця проживання, приблизно однаковий відсоток населення (58-61%) вважає, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку. Водночас у всіх регіонах 27-31% населення вважають, що справи йдуть у неправильному напрямі.

ДОВІРА ДО ОКРЕМИХ ІНСТИТУЦІЙ

Фото: КМІС

Як змінився серед опитаних рівень довіри до ЗСУ, президента, уряду, парламенту й волонтерів

У період з травня 2022 року до жовтня 2023 року Збройні сили України та волонтери продовжують зберігати високий рівень довіри. Зараз, 94% українців висловлюють довіру до ЗСУ (порівняно з 98% у травні 2022 року), а 87% довіряють волонтерам (така ж сама цифра, як і у травні 2022 року).

Протягом цього ж періоду спостерігається падіння рівня довіри до центральних органів влади: кількість тих, хто довіряє президенту, зменшилася з 91% до 76%, уряду - з 74% до 39%, парламенту - з 58% до 21%.

ДОВІРА ДО ОКРЕМИХ ІНСТИТУЦІЙ

Фото: КМІС

В опитування підсумовують, що для уряду і парламенту баланс довіри-недовіри став виразно негативним, тоді як для президента баланс залишається позитивним, оскільки більшість людей продовжують йому довіряти.

Рівень довіри до місцевої влади залишився незмінним: як і у травні 2022 року, зараз їй довіряють 50% людей, а не довіряють - 46%.

Також за період з травня 2022 року до жовтня 2023 року спостерігається падіння рівня довіри до телемарафону "Єдині новини". Попри це, марафон все ще має позитивний баланс довіри-недовіри, хоча кількість тих, хто йому довіряє, зменшилася з 69% до 48%, а кількість тих, хто йому не довіряє, зросла з 12% до 39%.

  • Раніше 80% опитаних українців стверджували, що не приймають жодних територіальних поступок, незалежно від того, як довго триватиме війна або які інші загрози можуть виникнути.

Україна
Верховна Рада
Кабмін
політика
волонтери
Президент України
ЗСУ
Війна з Росією
Володимир Зеленський
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