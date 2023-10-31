ЗСУ довіряють 94% українців, президенту й уряду - 76% та 39% відповідно, - опитування КМІС

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Особливо помітно це у групі людей, які вважають напрямок безумовно правильним - їх частка знизилася з 32% до 17%. Повідомляється, більшість українців все ще позитивно оцінюють шлях, яким рухається країна.

Фото: КМІС

Паралельно, кількість тих, хто вважає, що справи в Україні йдуть не у тому напрямку, зросла з 16% до 29%.

Незалежно від місця проживання, приблизно однаковий відсоток населення (58-61%) вважає, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку. Водночас у всіх регіонах 27-31% населення вважають, що справи йдуть у неправильному напрямі.

Фото: КМІС

Як змінився серед опитаних рівень довіри до ЗСУ, президента, уряду, парламенту й волонтерів

У період з травня 2022 року до жовтня 2023 року Збройні сили України та волонтери продовжують зберігати високий рівень довіри. Зараз, 94% українців висловлюють довіру до ЗСУ (порівняно з 98% у травні 2022 року), а 87% довіряють волонтерам (така ж сама цифра, як і у травні 2022 року).

Протягом цього ж періоду спостерігається падіння рівня довіри до центральних органів влади: кількість тих, хто довіряє президенту, зменшилася з 91% до 76%, уряду - з 74% до 39%, парламенту - з 58% до 21%.

Фото: КМІС

В опитування підсумовують, що для уряду і парламенту баланс довіри-недовіри став виразно негативним, тоді як для президента баланс залишається позитивним, оскільки більшість людей продовжують йому довіряти.

Рівень довіри до місцевої влади залишився незмінним: як і у травні 2022 року, зараз їй довіряють 50% людей, а не довіряють - 46%.

Також за період з травня 2022 року до жовтня 2023 року спостерігається падіння рівня довіри до телемарафону "Єдині новини". Попри це, марафон все ще має позитивний баланс довіри-недовіри, хоча кількість тих, хто йому довіряє, зменшилася з 69% до 48%, а кількість тих, хто йому не довіряє, зросла з 12% до 39%.