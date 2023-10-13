Територіальні поступки України вважають недопустимими 80% респондентів, навіть якщо це означає тривалу війну, - опитування КМІС
У жовтні 2023 року 80% опитаних українців стверджують, що не приймають жодних територіальних поступок, незалежно від того, як довго триватиме війна або які інші загрози можуть виникнути
Про це йдеться в результатах опитування КМІС.
Згідно з опитуванням, від травня 2023 року відсоток українців, які готові до територіальних поступок для забезпечення миру та збереження незалежності України, зріс з 10% до 14%.
Щодо настроїв населення серед жителів заходу і центру, вони залишилися майже незмінними порівняно з травнем 2023 року.
Однак серед жителів півдня частка збільшилася з 8% до 21%, а серед мешканців сходу показник зріс з 13% до 22%. Водночас якщо аналізувати тих хто зараз проживає у східних областях, то серед них 28% готові до територіальних поступок.
Фото: Скрін
Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології, зазначив, що можуть з’явитися люди, які підтримують "теорію зради" і будуть песимістично сприймати зростання готовності до територіальних поступок.
"Є певні тривожні тренди в суспільних настроях, які потребують окремої уваги та аналізу. Проте стрижневим ми вважаємо базову готовність українців до територіальних поступок, яка більш інтегрально відображає відчуття українцями нинішньої ситуації в країні та власного самопочуття. Між нинішнім і попереднім опитуванням пройшло близько чотирьох непростих місяців з кривавими битвами та руйнівними обстрілами. Скоріше за все, у багатьох українців до початку літа очікування щодо початку осені 2023 року були більш оптимістичними", - сказав він.
КМІС проводив своє опитування в період з 29 вересня до 9 жовтня 2023 року серед 1010 респондентів. Опитування не охоплювало територію Криму та Донбасу, окуповану Росією, а також громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
- За даними опитування про ментальне здоров’я в застосунку "Київ Цифровий", близько 20% киян і киянок відчувають себе самотніми.
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