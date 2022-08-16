Якщо буде потрібно, російське ТБ розкаже, що "не дуже й хотілось" мати Крим, - політолог Розумний
Якщо буде потрібно для збереження влади, Кремль зможе пояснити повернення Криму Україні
Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Максим Розумний.
"З одного боку, Крим - це дуже важливо для Путіна. Він на приєднанні Криму побудував свою нову легітимність. Після президентських виборів 2018 року ця легітимність дуже пов'язана з Кримом. Відмовлятися від цього і жертвувати цим Путін не хоче", - зазначив він.
Розумний вважає, що це все має лише інструментальне і тимчасове значення.
"Якщо буде потрібно для збереження влади, то російське телебачення розповість, що "не дуже й хотілось" мати Крим, є вищі інтереси. Коли мене питають, чи не буде Путін заручником патріотичних настроїв імперського реваншизму російського суспільства, я відповідаю, що це речі чітко і безумовно керуються. Дирегент перебуває в Кремлі", - додав політолог.
Він сказав, що змінити точку зору і думку на протилежну буде не дуже важко.
"Тим паче, що є зараз одна мовчазна більшість - вона критично і скептично ставиться до нападу на Україну і навіть до історії з Кримом. У іншому випадку, буде інша мовчазна більшість на патріотичних позиціях, але буде терпіти і вважати, що треба як вождь сказав. Не кажучи вже про перспективу зміни режиму, коли хтось інший на противагу Путіну буде зобов’язаний все повернути на 180 градусів", - підсумував Розумний.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.09
Купівля 39.09Продаж 39.91
-
EUR
Купівля 39.5Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе