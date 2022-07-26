Якщо Європа вирішить укласти угоду з Путіним, той тиснутиме сильніше, - Кулеба

Про це міністр закордонних справ України заявив в ефірі France24.

"Я не думаю, що є вибір між обігрівом будинків і озброєнням України. Я категорично проти, щоб хтось робив би вибір. Це два різних процеси, але я не можу нав'язувати думку європейцям. Якщо вони вирішать укласти угоду з Путіним, вони вільні в цьому. Але правда в тому, що вони не досягнуть успіху, тому що Путін зрозуміє це як прояв слабкості й лише збільшить тиск", - зазначив Кулеба.

За його словами, при такій моделі європейці спочатку підуть на поступки Путіна, а потім він зруйнує їх спосіб життя, захопивши нові території.

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