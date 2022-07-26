Нова спроба газового шантажу Росії підняла ціну на блакитне паливо до $1,9 тис.
Через чергове скорочення російським Газпромом поставок газу до Європи газогоном "Північний потік – 1" котирування блакитного палива зросли до близько 1900 доларів за тисячу кубометрів
Про це йдеться у даних лондонської біржі ICE, повідомляє "Економічна правда".
Так, серпневі контракти у хабі TTF у Нідерландах зросли у понеділок на понад 10% і зафіксувалися на рівні 176,6 євро за МВт-год, або 1904,66 долара за тисячу кубометрів (за курсом 1 євро = 1,02 долара) на закінченні торгів.
На початок дня котирування газу становили 161 євро за МВт-год, або 1735,85 долара за тисячу кубів.
Контракти стрімко почали дорожчати після заяви Газпрому про зупинку експлуатації ще однієї турбіни Siemens, внаслідок чого поставки "Північним потоком-1" з 27 липня будуть не більше 33 млн кубів на добу. Це – приблизно 20% від планової потужності газогону у 167 млн кубометрів.
- 25 липня Газпром заявив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", постачання газу скоротиться удвічі.
- Раніше у Газпромі заявили, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання
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