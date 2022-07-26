Про це повідомляє DW.

За даними джерел агенції, план передбачає добровільне зменшення споживання природного газу державами-членами на 15% з серпня цього року до квітня 2023-го, як рекомендувала Європейська комісія.

Зазначається, що країни погодили пом'якшену версію плану, порівняно з запропонованою Єврокомісією. З'явилися винятки для країн, які не підключені до газових мереж ЄС - Мальти, Кіпру та Ірландії. Обов'язок економити газ може бути послаблений за певних обставин, зокрема, в разі заповнених газосховищ, дефіциту електроенергії та промислового використання газу як сировини. Від обов'язкового заощадження газу можуть звільнити металургію та хімічну промисловість.

Затвердити погоджену версію плану мають сьогодні, 26 липня, на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС.

20 липня стало відомо, що ЄС вже цього року планує скоротити споживання російського газу на 15%.

25 липня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС готуватися до повного припинення постачання газу з Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb