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Країни ЄС погодили надзвичайний план на випадок перекриття РФ газу

26 липня, 2022 вiвторок
10:09
Економіка nord stream 1 Північний потік газ

Країни Євросоюзу погодили надзвичайний план скорочення споживання газу на випадок припинення постачання з Росії

Про це повідомляє DW

За даними джерел агенції, план передбачає добровільне зменшення споживання природного газу державами-членами на 15% з серпня цього року до квітня 2023-го, як рекомендувала Європейська комісія.

Зазначається, що країни погодили пом'якшену версію плану, порівняно з запропонованою Єврокомісією. З'явилися винятки для країн, які не підключені до газових мереж ЄС -  Мальти, Кіпру та Ірландії. Обов'язок економити газ може бути послаблений за певних обставин, зокрема, в разі заповнених газосховищ, дефіциту електроенергії та промислового використання газу як сировини. Від обов'язкового заощадження газу можуть звільнити металургію та хімічну промисловість.

Затвердити погоджену версію плану мають сьогодні, 26 липня, на зустрічі міністрів енергетики країн ЄС. 

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