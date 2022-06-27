Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"Якщо Лукашенко віддасть своїм військовим наказ виступати, вони виступлять. Інше питання, чим закінчиться цей виступ. Але наказ вони виконають. Інакше для чого вони там служать, щоб не виконувати накази президента? Якщо люди служать у Збройних силах і їм віддають наказ, вони його виконують", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що ворог може вдатися до терактів, аби переконати білоруський народ іти війною на Україну. Але малоймовірно те, що білоруси цьому повірять.

"Можна уявити собі якийсь терористичний акт, аби білоруське суспільство більш прихильно поставилося до війни. Це можливо. Але з іншого боку, навряд чи білоруси через теракти відразу вирішать іти й бити українців, адже всі все розуміють", - зауважив Віталій Портников.

21 червня міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін висловив думку, що президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже швидко втратить свою посаду, якщо піде війною проти України, адже білоруси не хочуть воювати на боці росіян.

25 червня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін на зустрічі з самопроголошеним очільником Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що всі питання щодо Союзної держави погоджені.

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