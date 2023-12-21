Якщо ми не хочемо мобілізації, то отримаємо окупацію, - військовий експерт Дикий

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Не розумію, яких ще аргументів бракує щодо мобілізації. Насправді є один вирішальний аргумент – давайте подивимося, скільки наших ворогів, скільки мобілізують росіяни й посилають сюди. За рахунок технічної переваги ми не можемо воювати. Щоб воювати значно меншою кількістю, ніж ворог, для цього має бути технологічна різниця, наприклад, як між армією США і Талібаном. Але ні для кого не секрет, що ми з росіянами на одному технологічному рівні. Щось краще у нас, щось краще у них, але це не різниця у поколіннях", - пояснив колишній командир взводу батальйону "Айдар".

За його словами, це один технологічний рівень, все співставне, тому і кількість людей на фронті має бути співставною.

"Якщо меншою силою, а ніж у ворога, ще якось можна тримати оборону, але не завжди, дивлячись, наскільки менше людей. От ми зараз втрачаємо Авдіївку, не хочу нікого засмучувати, але з ймовірністю понад 90% до нового року ми її вже остаточно втратимо через те, що її нема кому захистити, не вистачає там достатньої кількості людей. Тобто в обороні можна триматися меншою кількістю, але у нас стоїть задача перемогти ворога і викинути його з нашої території. А для цього нам потрібен щонайменше паритет з противником, а по-хорошому у якийсь момент ми маємо створити перевагу", - зауважив військовий експерт.

Євген Дикий підкреслив, що ми ще жодного разу за війну не воювали переважаючими силами.

"І тому, коли ми бачимо, скільки зараз ворогів на нашій території, скільки ще вони мобілізують, то цифра 500 тис. людей, яка може видатися великою, насправді може бути мінімалкою. От та цифра, що була озвучена 19 грудня на пресконференції президента України, це мінімальна потреба ЗСУ. Якщо ми говоримо про те, щоб переламати хід війни на нашу користь, то нам ці 500 тис. людей потрібні не за наступний рік, а за 3-4 місяці, десь на весну. А далі ще по 20 тис. кожного місяця для поповнення втрат. От тоді є про що насправді говорити. Я розумію, що це досить неприємні цифри. Розумію, що не хочеться. Але альтернатива дуже проста – якщо ми не хочемо мобілізацію, ми отримаємо окупацію. Це повністю наш з вами вибір, що ми у цій ситуації вважаємо меншим злом – велику мобілізацію або велику окупацію", - резюмував Дикий.