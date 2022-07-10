Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"Якщо Північноатлантичний альянс не буде захищати країни-членкині НАТО, світ приречений на десятиліття кривавої війни на всіх напрямках, на обміни ядерними ударами й на зникнення з мапи світу ключових столиць, як Нью-Йорк, Лондон і тд. У Росії можуть виникнути чинники, які зупинять війну з Україною на певний час, аби зробити цей конфлікт ще більш жорстким, виснажливим і кривавим на новому історичному етапі. Від цього захиститися можна, якщо вступити до НАТО. Але якщо можливий вступ військ Білорусі на територію Польщі, то можна вважати, що ніяких ліків немає", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що терміни закінчення війни Росії проти України невідомі й бойові дії можуть тривати, поки в одній зі сторін не закінчаться ресурси.

"Зараз ми перебуваємо у стані війни, терміни закінчення якої абсолютно невідомі. З іншого боку, війни такого типу тривають рівно до того моменту, поки у країн, які їх ведуть, є ресурси. Завдяки Китаю та іншим країнам у РФ таких ресурсів вистачатиме надовго. Якщо Захід підтримуватиме нас і надалі, в України також вистачатиме ресурсів на довгий період. Ми зараз на порозі виснажливого й тривалого конфлікту", - зауважив Віталій Портников.

3 липня польський журналіст Славомір Сєраковський припустив, що вступ Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний альянс відтягне частину російського війська від України.

5 липня політичний та громадський діяч з США Юрій Рашкін висловив думку, що США готуються до великої війни, перекидаючи свої війська до Європи.

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