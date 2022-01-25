Якщо поділитися з олігархами портфелями і держресурсами, то Путін не нападе? - екснардеп Попов про ідею Тимошенко змінити уряд
Екснардеп Ігор Попов вважає, що об'єднання політиків на тлі можливого вторгнення РФ має бути навколо ідеї, а не посад
Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Коли перед країною такі великі загрози і ризики - звичайно об'єднуватись треба. Як завжди в українській політиці, є нюанси. Об'єднуватись треба навколо програми, платформи, завдання, а не портфелів. Логіка в тому, щоб поділитись з певними олігархічними групами портфелями, зерновою корпорацією, Укрспиртом, Держрезервом - то Путін не нападе?", - вважає Попов.
На його думку, ця ідея виглядає дивною і назвивається тоді "ревізія результатів виборів".
"Тобто дострокові вибори проводити дорого, але під соусом загрози давате переділимо портфелі. З іншого боку, я погоджуюсь з тим, що ідеї завжди потрібні і перед Україною стоять не лише безпекові загрози і виклики, а й багато інших проблем. Якщо будь-яка партія запропонує конкретні рецепти - цю партію підтримає громадянське суспільство і навколо такої програми суперідей може бути об'єднання - круглий стіл чи декларація. Але треба починати з ідеї, а не портфелів. Якщо починати з портфелів - це виглядає занадто банально", - підсумував екснардеп.
- Команда "Батьківщини" звернулась до Зеленського з пропозицією відкинути всі політичні амбіції та створити уряд Національної єдності. Про це заявила Юлія Тимошенко.
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