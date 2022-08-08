Якщо прем'єром Ізраїлю знову стане Нетаньягу - це біда, він себе позиціонує як друг Путіна, - місцевий журналіст

Про це в ефірі Еспресо сказав ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер.

"Якщо на виборах переможе колишній прем'єр Нетаньягу і він стане наступним прем'єр-міністром, то це біда, оскільки він себе позиціонує як друг Путіна. Він 10 років вибудовував стосунки з Москвою, а ті, хто замінили в кріслі прем'єра - Бенет, а потім Лапід, вони всю цю справу зруйнували", - зазначив він.

Журналіст вважає, що якщо Нетаньягу стане прем'єром, то почнуться проблеми.

"Все залежить від того, хто буде наступним прем'єром. Наприклад, чинний прем'єр Лапід - один із тих, хто висловлювався дуже різко стосовно російського вторгнення до України і висловлював свою підтримку Києву дуже однозначно", - підсумував журналіст.