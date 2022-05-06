Якщо Путін не знищить свій народ, то народ знищить Путіна, – військовий експерт Козій про ймовірність загальної мобілізації в Росії

Про це в коментарі Еспресо заявив військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій

Він вважає, що вибухи, які зараз лунають у прикордонних областях РФ, мають на меті нав'язування російському суспільству думки, що мобілізація – це необхідність.

"Я вважаю, що прихована загальна мобілізація відбувається, але вона проходить дуже важко. Навіть діючі військовослужбовці збройних сил РФ відмовляються. Тому як гарматне м'ясо вирішено залучати людей 18-65 років, які мешкають в ОРДЛО та окупованому Криму. У них просто немає людей. Росіяни не хочуть воювати, бо бачать, що вони з України можуть повернутися не своїми ногами. Вони це розуміють, тому відмовляються. Починаються бунти (поки що невеликі за розмірами), міжетнічні конфлікти між кадировцями й іншими національностями. Всі ці процеси набиратимуть обертів", - каже Ігор Козій.

Експерт вважає, що в пошуках нового гарматного м'яса Росія йтиме двома шляхами. З одного боку продовжить дегуманізувати Україну, щоб створити якусь ідею, яка мобілізуватиме росіян іти воювати. З іншого ж мова йтиме про суспільне засудження і жорстке покарання для тих, хто відмовляється йти на службу:

"Чи відбудеться, чи не відбудеться повна мобілізація, залежить від внутрішніх процесів у Росії. Зрозуміло, що їхній президент зупинитися не може – тому й з'явилася заява Лаврова стосовно ядерної зброї. Путін ітиме до кінця, бо він чітко розуміє, що якщо він не знищить власний народ, то народ знищить Путіна. Вибір у нього невеликий. Тому він і робить це – щоб його не змели".

Козій переконаний, що Путін не допускає для себе можливості програти війну. А людського ресурсу в нього вистачає. Як приклад експерт згадує Другу світову війну, коли вистачило мобілізувати 10% населення.

"Тобто виходить, що ЗСУ знищили тільки 25 тисяч із потенційних 14 мільйонів осіб (14 млн - це 10% від 140 мільйонів, тобто приблизної кількості населення Росії. Майже 25 тисяч становлять особові втрати росіян у війні з Україною станом на 6 травня, - ред.). Тепер лише стоїть питання: а як затягнути тих 14 мільйонів, поставити їх до зброї при економіці, що розвалюється? Що їм дадуть? Кулемети Детярьова, ППШ, гвинтівки Мосіна? Танки? Чи виготовлять ці танки – залежить від санкцій, від економіки Російської Федерації. 12,5 тис. корпусів на території Росії, 10% із них більш-менш у бойовій готовності, решта – металобрухт. Чи здатні вони його оновити? Є сумніви. Якби були здатні – не було б проблем у перші тижні війни", – зазначив військовий експерт.