Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Вже на Заході йдуть розмови про те, що Путін окупує Донеччину та Луганщину, потім Херсонщину та Запоріжжя і на чомусь зупиниться, десь буде крапка. Я не думаю, що Путін в принципі збирається на чомусь зупинятись до того моменту, поки в нього є хоч якісь можливості та ресурси наступати", – сказав він.



Портников припустив, що зараз ситуація може розвиватись двома шляхами. Перший – окупація українських територій РФ.



"Якщо Путіну вдасться окупувати якісь нові території, він не буде домовлятись ні про який мир, він просто піде далі. Він пробуватиме анексувати всю Україну, принаймні стільки, скільки вийде…Але ніяких розмов про мир не буде, ніяких перемовин не буде", – зауважив він.



Портников додав, навіть якщо у Путіна завершаться ресурси, аби воювати, то війська РФ закріпляться на тимчасово окупованих межах і оголосять їх частиною Росії.



"Своєю чергою, будь-яка розмова про "мир" в такому випадку буде розпочинатись з того, аби Україна визнала, що це вже російські території", – зазначив Портников.



За словами журналіста, інший розвиток подій – українська армія переходить у контратаку та вибиває ворога з тимчасово окупованих українських земель, а також відновлює державний кордон України.



"У цьому випадку також не буде ніяких перемовин. Навіть якщо ми вийдемо на межі 24 лютого і погодимось на перемовини, то російська армія просто піде у контратаку, аби вибивати українське військо з тих позицій, де вони будуть перебувати", – додав Портников.





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