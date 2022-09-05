Якщо Рада змінить закон і владі не вдасться поставити "свого" керівника НАБУ, нас може чекати римейк конкурсу на очільника САП, - нардеп Юрчишин
Нового голову Національного антикорупційного бюро можливо призначити до кінця осені 2022 року
Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.
"Ми могли отримати нового директора НАБУ ще в квітні, коли закінчився контракт Ситника. Всі умови для цього були, комісія створена завчасно, можна було призначити, але як завжди гальмувалося", - заявив він.
Нардеп спрогнозував терміни призначення нового очільника бюро.
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"Якщо не буде змін до законодавства, ми можемо отримати до кінця року і навіть раніше - кінець листопада - початок грудня цілком реалістично всі процедури з дотриманням усіх термінів. Якщо ж будуть зміни внесені, то є два сценарії. Якщо вдасться провести свого, тоді терміни не зміняться і в грудні призначать, але якщо будуть зміни і не вдасться провести свого, то нас чекає римейк конкурсу на САП. Можливо, два роки доведеться чекати від моменту початку конкурсу і до його завершення", - вважає Юрчишин.
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Він наголосив, що робота бюро не буде залежною від конкурсу.
"Єдине - ми в кращій ситуації, бо виконувач обов'язків Різо Углава має всі повноваження директора, тобто робота НАБУ не залежить від конкурсу. Єдине - неповноцінний директор НАБУ в воюючій країні буде великим питанням від суспільства та міжнародних партнерів", - підсумував нардеп.
- Конкурс на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури тривав понад 1,5 року. Від оголошення результатів конкурсу до призначення прокурора минуло понад 7 місяців.
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