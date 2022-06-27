Військовий аналітик поділився деталями в етері програми Радіо Свобода "Свобода Live", яку транслює телеканал "Еспресо".

"Якщо це була ракета Х-22, то вона могла влучити куди завгодно. Це ракети початку 1950-х рр, вони дуже застарілі й можуть влучати з відхиленням до 1 км. Х-22 розроблялися з застосуванням ядерної зброї", - зазначив Самусь.

Аналітик наголосив, що застосування такої зброї є тероризмом, адже ракета Х-22 точно не є прицільною, щоб прагнути влучити у конкретне місце.

"Росіяни могли цілитися в будь-яке місце в Кременчуці й влучити по торговому центру. Фактично це тероризм. Застосування такої зброї по містах, по житлових масивах - означає просте бажання вбити людей", - зауважив Михайло Самусь.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Повідомляється про загиблих.

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