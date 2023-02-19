Якщо Росія влаштує масштабну повітряну атаку України, то більша частина літаків РФ буде знищена в перші хвилини, - військовий експерт Селезньов
Військовий експерт Владислав Селезньов переконаний, що російська авіація не матиме успіху в разі масштабної атаки на територію України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Росія накопичує авіацію біля наших кордонів з однією метою - їм потрібна перевага в повітрі. Оскільки їм потрібно знищити не лише героїчний Бахмут та Вугледар, а іншу територію України. Тож очевидно, що вони над цим кейсом працюють і будуть працювати. Однак наші Сили оборони повністю готові до різних сценаріїв розвитку подій", - пояснив Селезньов.
Військовий експерт зауважив, що українська система протиповітряної оборони працює досить ефективно проти будь-яких повітряних цілей
"Сили оборони України готові нищити будь-якого ворога, який наважився вдертися на нашу територію. І хоч авіаційна складова російської армії має тотальну перевагу над нашою, легкої прогулянки в нашому небі їм не бачити. Наша система протиповітряної оборони, яку росіяни вже тричі "знищили", працює і дуже ефективно. Саме тому, якщо РФ спробує влаштувати масштабну авіаційну атаку на територію України, то більшість їхніх літаків дуже швидко будуть знищені", - додав він.
- 18 лютого у Повітряних силах ЗСУ відреагували на інформацію про накопичення РФ авіації поблизу кордону з Україною, зазначивши, що наша система ППО значно досконаліша, аніж рік тому.
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