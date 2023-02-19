Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Росія накопичує авіацію біля наших кордонів з однією метою - їм потрібна перевага в повітрі. Оскільки їм потрібно знищити не лише героїчний Бахмут та Вугледар, а іншу територію України. Тож очевидно, що вони над цим кейсом працюють і будуть працювати. Однак наші Сили оборони повністю готові до різних сценаріїв розвитку подій", - пояснив Селезньов.

Військовий експерт зауважив, що українська система протиповітряної оборони працює досить ефективно проти будь-яких повітряних цілей

"Сили оборони України готові нищити будь-якого ворога, який наважився вдертися на нашу територію. І хоч авіаційна складова російської армії має тотальну перевагу над нашою, легкої прогулянки в нашому небі їм не бачити. Наша система протиповітряної оборони, яку росіяни вже тричі "знищили", працює і дуже ефективно. Саме тому, якщо РФ спробує влаштувати масштабну авіаційну атаку на територію України, то більшість їхніх літаків дуже швидко будуть знищені", - додав він.