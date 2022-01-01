Якщо у вакансіях загадуватимуть вік чи стать, роботодавців штрафуватимуть на 65 тис. грн

Роботодавці, які під час пошуку співробітника вказуватимуть в оголошеннях про пошук працівників бажану стать людини, а також вік, національність, віросповідання, будуть оштрафовані згідно зі ст. 24 -1 Закону України про рекламу на 65 тис грн, нагадує Еспресо.TV.



Виняток становить специфічна робота, яка може виконуватись виключно особами певної статі.



"Забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об`єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками", - каже нова редакція статті 24−1 (Реклама послуг із працевлаштування).

Штраф виписуватиме Держпраця за результатами перевірки.



Сплатити штраф необхідно буде протягом 15 днів після накладення.

Зміни було прийнято восени 2021 року.



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