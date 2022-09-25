Якщо Україна отримає танки від США, то і ЄС допоможе деокупувати ними українські міста, - Зеленський
Президент Зеленський вважає, що якщо США покаже своє лідерство та передасть Україні танки, Європейський Союз також долучиться до допомоги
Про це Зеленський сказав у інтерв'ю для CBS News.
"Я вважаю, що якщо Україна отримає танки від США, то і ЄС допоможе деокупувати ними українські міста", - заявив президент.
Він також наголосив на необхідності не довіряти брехливим російським наративам, що "танки необхідні Україні, аби стріляти по Росії".
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"Наша задача - захистити свою територію. Нам не потрібна чужа країна, не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити свою землю та врятувати свій народ", - додав глава держави.
Зеленський також зазначив, що окрім танків Україна потребує ще більше артилерії та систем ППО аби "захистити інфраструктуру, лікарні, школи та університети".
- Україна вже отримала від США системи ППО NASAMS.
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