Якщо Україна отримає танки від США, то і ЄС допоможе деокупувати ними українські міста, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю для CBS News.

"Я вважаю, що якщо Україна отримає танки від США, то і ЄС допоможе деокупувати ними українські міста", - заявив президент.

Він також наголосив на необхідності не довіряти брехливим російським наративам, що "танки необхідні Україні, аби стріляти по Росії".

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"Наша задача - захистити свою територію. Нам не потрібна чужа країна, не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити свою землю та врятувати свій народ", - додав глава держави.

Зеленський також зазначив, що окрім танків Україна потребує ще більше артилерії та систем ППО аби "захистити інфраструктуру, лікарні, школи та університети".

Україна вже отримала від США системи ППО NASAMS.

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