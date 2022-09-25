Про це він розповів у інтерв'ю CBC NEWS.

"Я хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже було прийнято. І для Конгресу США ми отримали NASAMS. це системи ППО", - наголосив Володимир Зеленський.

24 серпня президент США оголосив про новий пакет військової допомоги на $3 млрд, який включає 6 додаткових зенітно-ракетних систем NASAMS, контрбатарейні радари, дрони та сотні тисяч боєприпасів. Правда тоді не повідомлялось про терміни постачання.

26 серпня стало відомо, що Пентагон замовив у виробника системи ППО NASAMS для України.

16 вересня в Пентагоні повідомили, що США передадуть Україні дві системи NASAMS протягом двох місяців.

17 вересня речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що зенітно-рекетні комплекси NASAMS суттєво посилять українську протиповітряну оборону та дозволять захистити об'єкти критичної інфраструктури.

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