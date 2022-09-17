Про це в ефірі Еспресо заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Батарея - це не один комплекс, це кілька пускових установок. Батарея - це як підрозділ ППО, який охороняє певну ділянку території. Те, що NASAMS стоїть на озброєнні багатьох провідних країн світу, те, що він захищає урядові будівлі у США говорить про його ефективність, потужність і здатність збивати повітряні цілі з великою точністю", - сказав Ігнат.

Він назвав величезним плюсом рішення про надання Україні зенітно-ракетного комплексу.

"Передача є складним процесом, тому що це важка зброя, як і винищувачів, приймається безпосередньо урядами країн. Він не є далекобійним. Якщо його правильно розосередити на напрямках, де противник може завдавати терористичних ракетних ударів як по енергетиці чи по греблях, то це суттєво посилить спроможності нашої ППО. Чим більше ми таких комплексів отримаємо, тим більше ми зможемо захистити наших об'єктів", - зазначив речник командування.

Ігнат наголосив, що тепер можна розраховувати на поставки цих комплексів і з інших країн.

16 вересня у Пентагоні повідомили, що Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплекси NASAMS від США протягом двох місяців, для захисту від безпілотних літальних апаратів та ракет.