"Якщо Україна впаде, то впаде вся Європа": Зеленський закликав європейців виходити на вулиці на підтримку України
Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів Європи із закликом виходити на вулиці своїх міст та підтримувати Україну у війні з РФ
Про це він сказав у виступі під час марафону на підтримку України.
"Народи Європи, не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримуйте Україну. Ми прагнемо цього. Підтримуйте нашу свободу. Якщо Україна впаде, то впаде вся Європа. Слава Україні!", – сказав Зеленський.
Свій виступ він розпочав із хвилини мовчання. Він також розповів жителям Європи про злочини росіян та успіхи українських військових на фронті.
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