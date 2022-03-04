"Якщо Україна впаде, то впаде вся Європа": Зеленський закликав європейців виходити на вулиці на підтримку України

Про це він сказав у виступі під час марафону на підтримку України.

"Народи Європи, не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримуйте Україну. Ми прагнемо цього. Підтримуйте нашу свободу. Якщо Україна впаде, то впаде вся Європа. Слава Україні!", – сказав Зеленський.



Свій виступ він розпочав із хвилини мовчання. Він також розповів жителям Європи про злочини росіян та успіхи українських військових на фронті.



