Про це в ефірі Еспресо заявив військовий оглядач Денис Попович.

"Якщо брати прикордонні з Україною області Білорусі, то там немає концентрації ані російських, ані білоруських військ. Значить, загрози теж немає. Якщо вони зараз віддадуть наказ наступати на Україну, то треба 1,5-2 місяці, щоб ці сили зібрати. Ясна річ, така ймовірність зберігається", - зазначив він.

Попович розповів, що зараз відбувається в Білорусі.

"Ми бачили певні рухи - мобілізаційні заходи, навчання. Вони вивчають західну протитанкову зброю. Станом на зараз, їх ще варто розцінювати як маневри з боку Лукашенка, який дуже не хоче вступати у війну, яка буде супроводжуватися сухопутним вторгненням. Він би хотів цього уникнути, тому що суспільство та армія не готові до таких рухів. Якщо Лукашенко наважиться на такі дії, можуть бути доволі серйозні політичні наслідки", - підсумував оглядач.