Якщо ви опустите руки, хтось інший може постраждати
Завжди чогось не вистачатиме. Зброї. Набоїв. Підкріплення. Дизелю. Кави. Столярних скоб. Грошей. Світла. Внутрішніх сил
Війна завжди йде в умовах обмежених ресурсів. І чим потужніший супротивник відносно тебе, тим більше цих обмежень.
На практиці це означає, що сил та засобів на війні вистачить хіба що якщо ви — Шостий флот США, а ваш супротивник — неконтактні племена Сентинельських островів з трьома тубільцями на один лук.
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Якщо ж ні, завжди чогось не вистачатиме. Зброї. Набоїв. Підкріплення. Дизелю. Кави. Столярних скоб. Грошей. Світла. Внутрішніх сил.
Так вийшло, що ми воюємо з дуже потужним противником. Це не ми вирішили, він сам.
Це означає, що завжди комусь чогось не вистачатиме. І комусь більше за інших.
Всього потрібного нема не тому, що якийсь злий поц все загріб та сидить сракою, а тому, що справді нема
У сусіда буде світло, а у вас не буде. А потім навпаки, але ви цього не помітите.
Ворог буде перти, а ротації не буде. І підкріплення не прийде. А, може, йтиме, але загине, а потім ті самі люди, що вимагали вам його дати, будуть вимагати посадити генерала, що його туди послав.
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Тут важливо пам'ятати три речі.
Перша — всього потрібного нема не тому, що якийсь злий поц все загріб та сидить сракою, а тому, що справді нема. А як вважаєте інакше, маєте мати дуже вагомі свідчення, а не просто давати волю роздратуванню.
Якщо ви опустите руки, запанікуєте чи все кинете, хтось інший може постраждати чи загинути. Можливо, хтось близький
Друге — якщо ви опустите руки, запанікуєте чи все кинете, хтось інший може постраждати чи загинути. Можливо, хтось близький.
Третє — в усього цього є конкретні винуватці. Вони називаються Росією. І відповісти за все мають саме вони.
Ми працюємо над цим.
Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч
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