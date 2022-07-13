Про це повідомляє Footboom.

"Дякую нашим військовим за те, що у нас є можливість тренуватися та сподіватись на те, що матчі УПЛ відбудуться за планом. Але, звичайно, побоювання є, як і у всіх людей, хто зараз перебуває в Україні. Питання дуже суперечливе. Війна дуже сильно вплинула на футбол в нашій країні. Гарантії безпеки наразі ніхто не може дати під час проведення матчу. Це дуже важко", - сказав Авагіміян.

Футболіст "Олександрії" навів приклад, що робити, якщо сирена пролунає під час небезпечного моменту біля воріт суперника.

"Не зрозуміло з приводу повітряної тривоги. Якщо я буду бігти 1 на 1 з воротарем, а в цей час тривога, що робити? Бігти в укриття? Чи бігти забивати? Або ще момент: при стандарті м’яч уже подали, він залітає у сітку, а в цей час сирена, то гол зараховують чи ні? Багато спірних питань, на які дійсно немає відповіді. Але найголовніше - це гарантії безпеки, яку ніхто не може дати зі зрозумілих причин. Хто буде нести відповідальність, якщо щось трапиться?", - говорить Артур Авагімян.

Новий сезон чемпіонату України з футболу повинен розпочатись 23 серпня.

17 червня Кабмін дозволив відновити проведення спортивних змагань без глядачів.

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