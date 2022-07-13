"Якщо я буду бігти 1 на 1 з воротарем, а в цей час тривога, що робити?",- футболіст "Олександрії" про відновлення чемпіонату України
Хавбек "Олександрії" Артур Авагімян розповів, що не розуміє, як проводити матчі УПЛ під час повітряної тривоги
Про це повідомляє Footboom.
"Дякую нашим військовим за те, що у нас є можливість тренуватися та сподіватись на те, що матчі УПЛ відбудуться за планом. Але, звичайно, побоювання є, як і у всіх людей, хто зараз перебуває в Україні. Питання дуже суперечливе. Війна дуже сильно вплинула на футбол в нашій країні. Гарантії безпеки наразі ніхто не може дати під час проведення матчу. Це дуже важко", - сказав Авагіміян.
Футболіст "Олександрії" навів приклад, що робити, якщо сирена пролунає під час небезпечного моменту біля воріт суперника.
"Не зрозуміло з приводу повітряної тривоги. Якщо я буду бігти 1 на 1 з воротарем, а в цей час тривога, що робити? Бігти в укриття? Чи бігти забивати? Або ще момент: при стандарті м’яч уже подали, він залітає у сітку, а в цей час сирена, то гол зараховують чи ні? Багато спірних питань, на які дійсно немає відповіді. Але найголовніше - це гарантії безпеки, яку ніхто не може дати зі зрозумілих причин. Хто буде нести відповідальність, якщо щось трапиться?", - говорить Артур Авагімян.
Новий сезон чемпіонату України з футболу повинен розпочатись 23 серпня.
- 17 червня Кабмін дозволив відновити проведення спортивних змагань без глядачів.
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