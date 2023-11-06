Рік тому вже казав, але повторюся.

Залужний — це Ющенко, а Зеленський — Кучма.

Ющенко до останнього впирався і не хотів йти в президенти.

Але руками Медведчука та ручкою Кучми його усунули з посади прем'єра.

Залужний впирається і наразі не хоче йти в президенти.

Але якщо руками Єрмака та ручкою Зеленського його усунуть з посади головкома — в нього не буде іншого шляху.

Читайте також: Зеленський: Відповідальний лідер чи "наполеон"?

Ющенко вистрілив у свій час, бо показав успішні кейси в тому, що найбільше хвилювало українців в "нульових" - злиденна економіка.

Залужний вистрілить, бо показав успішний кейс в тому, що найбільше хвилює українців зараз — фізичне існування нації та держави.

Якщо Зеленський піде шляхом Кучми, то стратегічно Україна може виграти. Але тільки за умови, що буде взагалі існувати.

Бо не факт, що нам знову пощастить, — після того, як зграя некомпетентних мародерів ще й напряму війною займеться, без жодних гальм та обмежень.

В будь-якому разі, якщо Зе не зупиниться і все ж проведе президентські вибори — поставить себе в шеренгу з Путіним та Лукашенком.

Це буде захопленням влади. Державним переворотом.

А, отже, будь-хто інший в будь-який спосіб матиме право зупинити заколотників.

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.