Якщо Зе не зупиниться і проведе вибори, це буде державним переворотом
У випадку коли руками Єрмака та ручкою Зеленського Залужного усунуть з посади головкома — в нього не буде іншого шляху, крім політики
Рік тому вже казав, але повторюся.
Залужний — це Ющенко, а Зеленський — Кучма.
Ющенко до останнього впирався і не хотів йти в президенти.
Але руками Медведчука та ручкою Кучми його усунули з посади прем'єра.
Залужний впирається і наразі не хоче йти в президенти.
Але якщо руками Єрмака та ручкою Зеленського його усунуть з посади головкома — в нього не буде іншого шляху.
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Ющенко вистрілив у свій час, бо показав успішні кейси в тому, що найбільше хвилювало українців в "нульових" - злиденна економіка.
Залужний вистрілить, бо показав успішний кейс в тому, що найбільше хвилює українців зараз — фізичне існування нації та держави.
Якщо Зеленський піде шляхом Кучми, то стратегічно Україна може виграти. Але тільки за умови, що буде взагалі існувати.
Бо не факт, що нам знову пощастить, — після того, як зграя некомпетентних мародерів ще й напряму війною займеться, без жодних гальм та обмежень.
В будь-якому разі, якщо Зе не зупиниться і все ж проведе президентські вибори — поставить себе в шеренгу з Путіним та Лукашенком.
Це буде захопленням влади. Державним переворотом.
А, отже, будь-хто інший в будь-який спосіб матиме право зупинити заколотників.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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