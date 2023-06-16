Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Якщо ЗСУ зараз вдасться вийти до Мелітополя та Маріуполя - це буде тріумф: воєнні підсумки тижня
Аналітика

Якщо ЗСУ зараз вдасться вийти до Мелітополя та Маріуполя - це буде тріумф: воєнні підсумки тижня

Сергій Згурець
16 червня, 2023 п'ятниця
21:38
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

ЗСУ створюють умови, коли противник підтягує резерви, але не знає, де розгорнеться кульмінація прориву. Коли напрямок визначиться - почнуться швидкі наступальні дії та будуть входити основні сили

Наступ ЗСУ на півдні: найближчими тижнями визначиться основний напрямок удару

Ми говоримо про лінію фронту у понад 200 км, де почались дії Сил оборони. За точку відліку початку наступу ми беремо 4 червня. Зараз ЗСУ продовжують формувати поле бою, аби максимізувати ймовірність прориву на окремих напрямках. Головна мета - подолати декілька ліній оборони росіян, перерізати сполучення яким живиться російське угруповання, завдати противнику максимальних збитків і звільнити окуповані території. Раніше цього тижня українські військові повідомили про звільнення сімох сіл на південному сході України. Більшість з них розташовані на межі між Запорізькою та Донецькою областями - йшлось про 100 кв. км звільненої території.  Всі говорять про те, що контрнаступ просувається поступово, але впевнено. На півдні у нас три напрямки, де ЗСУ тестують і перевіряють оборону противника. Це Мелітопольський напрямок, Бердянський напрямок і Маріупольський. Генштаб повідомляє про саме ці три напрямки.

Мелітопольський напрямок. Карта. 16/06/23

Напрямок на Мелітополь - бойові дії від Лобкова в напрямку П’ятихаток. Це важливий, але складний напрямок. Він потім дозволяє рухатися в бік Василівки і навіть на Енергодар. Тобто в перспективі вирішувати питання щодо оточення Запорізької АЕС. Напрямок від Оріхова - тривають бойові дії по лінії Роботине і далі. Там просування не є значними, ворог суттєво укріпився. Головний напрямок, який йде від Великої Новосілки. Там відбуваються бойові дії в районі Макарівки, де росіяни намагаються стримувати просування наших сил і перекидає резерви на ці ділянки. Зараз Сили оборони ведуть діями бригадами і батальйонами, а противник змушений перекидати резерви на ці ділянки, аби зреагувати на дії ЗСУ.

Маріупольський напрямок. Карта. 16/06/23

Коли ми говоримо про Маріуполь і Бердянськ, ми маємо розуміти логіку дій ЗСУ.  Залізнична колія від Токмака до Донецька проходить по панівних висотах.  Якщо говорити про подальшу мету українських підрозділів після прорізання російської лінії оборони, то контроль цих висот дозволяє в перспективі блокувати логістичне забезпечення противника. Вихід на будь-яку ділянку цієї залізниці дозволяє суттєво ускладнити життя росіянам і потім використовуючи далекобійні системи враження забезпечити перерізання коридору в Крим включно з акваторією Азовського моря. Якщо певними ділянками вдасться вийти до Мелітополя та Маріуполя - це дійсно буде тріумф. Навіть подолання половини ширини окупованих територій - стане першим кроком, щоб далі тиснути на те угруповання, яке утримує нашу територію.

Залізничне сполучення. Південь. Карта. 16/06/23

Зараз немає досвіду, який дозволяє оцінити успіх або неуспіх наших дій. Йдеться про прорив оборони, яку росіяни раніше підготували. Таких ліній оборони ще дві, на відстані 10 км від тих населених пунктів, які ми відбили у противника.  Внаслідок дій ЗСУ є суттєві втрати у противника. З’явилась інформація про знищення начальника штабу 35-ої армії генерала Горячева. Це є ознакою того, що це вплине на ефективність управління. 

Зараз йде підготовчий етап поля бою на напрямках, де здійснюють наступ ЗСУ. Ми зараз розхитуємо оборону противника, намагаємось виманити резерви противника ближче до першої лінії оборони, знищити їх, знищити артилерією і створити умови, коли ворог не може й далі визначити, де буде основний напрямок удару. Коли цей напрямок визначиться - почнуться швидкі наступальні дії, коли туди будуть входити основні сили. Поки що ми створюємо умови, коли противник підтягує резерви, але не знає, де розгорнеться основна кульмінація проривних дій української армії.

Ми бачимо збільшення кількості знищених російських артсистем, засобів розвідки, ППО, комплексів РЕБ. На мою думку, це супроводжуючі дії, аби послаблювати центри тяжіння російської армії, ускладнювати управління і ефективність виконання бойових дій. Навіть при цих активних бойових діях противник там само намагається вишукувати переваги власних можливостей. Він зараз активно мінує землю, використовуючи засоби мінування, більше використовує авіацію - армійські гелікоптери для боротьби з нашою бронетехнікою. Зараз йде намацування нового формату тактичних дій, де кожна із сторін буде максимально використовувати свою перевагу, аби досягти виснаження противника. Цей період може зайняти кілька тижнів і він може визначити напрямок основного удару.

Втрати РФ (ППО і артилерія)

Херсонщина, "Рамштайн" і новий напрямок боїв у Бахмуті

Херсонський напрямок. Росіяни використали підрив дамби Каховської ГЕС для стримування наших планів і перекидання частини боєздатних підрозділів на Запорізький напрямок. Можна говорити про чотири-шість бригад загальною чисельністю від 12 тис. до 15 тис. особового складу.  Вони пішли на посилення резервів і утримання другої та третьої ліній оборони, бо сили перекидаються звідти на утримання першого рубежу.

Противник тут відвів на 15 км свої сили та артсистеми. Цей напрямок нібито виглядає безпечнішим, але земля там починає потрохи просихати. Думаю, Сили оборони будуть використовувати всі можливості, аби завдавати ворогу неприємностей і з цього напрямку.

Зараз Бахмут має не менш важливе значення, ніж мав до цього. Насамперед через сковування значних сил противника і ця місія залишається і далі. Сьогодні командувач Сухопутними військами генерал Сирський відвідав Бахмут. Він подякував захисникам з тих бригад, які забезпечують просування і сказав, що ЗСУ корегують плани щодо міста з огляду на відчайдушний опір окупантів. Про що йдеться? Ворог почав перекидати і на Бахмутський напрямок резерви - десантні підрозділи. У нас є просування в напрямку Берхівки. Лінія зіткнення в зоні Кліщіївки не змінилася. Сирський сказав, що ці дії окупантів поєднуються з потужним артвогнем, ударами авіації по наших позиціях. 

Бахмут. Карта. 16/06/23

Зараз ми прагнемо зайняти панівні висоти - цей процес продовжується, але ворог зараз істерично намагається утримати лінію оборони. Тому етап оточення Бахмуту буде за періодом, коли ми вийдемо на всі панівні висоти і використаємо артилерію для знищення ворога в місті і на околицях. З’явився новий напрямок - Роздолівка. Він забезпечить тиск на Соледар і ще один фланговий напрямок удару по росіянах може пришвидшити оточення Бахмута з трьох сторін. Згодом вийти на очікування про мишоловку для противника в місті. 

Зустрічі “Рамштайну” є заходами на перспективу. Там ухвалили рішення про підготовку наших пілотів на F-16, про додаткову передачу засобів ППО, про боєприпаси, про додаткову кількість бронетехніки - це те, що є подальшими та страхуючими кроками підтримки ЗСУ. Також було багато приділено розширенню ремонтної бази і для підготовки наших військових у різних країнах, аби ми далі готували якісні резерви для проведення подальших дій з визволення нашої території.

Маріуполь
Сергій Згурець
Мелітополь
ППО
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Бердянськ
Донеччина
Запорізька область
Запорізька АЕС
Бахмут
Енергодар
Військові новини
зброя для України
наступ ЗСУ
Соледар
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
15 червня, 2023 четвер
"Техніка, яка рятує життя": в Міноборони показали вражений "градом" Bradley та розповіли про стан екіпажу
Угорщина
16 червня, 2023 п'ятниця
"Росія маніпулює урядом": в Угорщині виник скандал через ініційоване РПЦ звільнення українських полонених
окупанти
14 червня, 2023 середа
У Пологах окупанти перевдягаються у цивільне і кидають блокпости, в місті поменшало військової техніки, - мер
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 40.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
16 червня
23:08
Live
Збірна України, Північна Македонія - Україна, відбір Євро-2024
Північна Македонія - Україна 2:1: онлайн-трансляція відбіркового матчу Євро-2024
22:36
без світла, свічка блекаут
У тимчасово окупованому Севастополі масові відключення електроенергії: світло зникло майже у всьому місті
22:21
Ексклюзив
Валерій Чалий
НАТО має ухвалити політичне рішення про запрошення України - треба працювати, щоб воно було за два найближчі саміти, - Чалий
22:11
на фото: галактика
Вранці 17 червня в небі можна буде спостерігати парад планет
22:07
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
На півдні ЗСУ ведуть активні наступальні дії одразу на кількох напрямках, - Міноборони
22:06
Європарламент
Європарламет закликає Зеленського не підписувати містобудівну "реформу" Шуляк
21:34
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
Президент ПАР представив 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні
21:29
Збірна Фінляндії, збірна Словенії, Євро-2024
Фінляндія перемогла Словенію у відборі на Євро-2024
21:08
Ексклюзив
Підтоплення в селі Федорівка Херсонської області
Наслідки катастрофи на Каховській ГЕС та ракети на Київ, - репортаж дня
21:04
Збірна України
Північна Македонія - Україна: стартові склади команд на перший офіційний матч Реброва
21:02
Ексклюзив
Володимир Путін і Сергій Шойгу
Путін вірить у брехню своїх військових про знищені в Україні ЗРК Patriot, - дипломат Чалий
20:54
Нікополь
Росіяни вкотре обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині: загинув чоловік, одна жінка поранена
20:47
Засідання Сейму Республіки Польща
Сейм Польщі ухвалив резолюцію про підтримку вступу України в НАТО
20:32
Сиріл Рамафоса
"Ми не чули ні сирен, ні вибухів": речник президента ПАР заперечив ракетну атаку на Київ під час візиту
20:16
НАЗК
НАЗК вперше виключило компанію з переліку міжнародних спонсорів війни
20:04
OPINION
Володимир Єрмоленко
Пекло — це відсутність інших
20:02
Огляд
Персональний водій
Другу "Евакуацію" чи "Флеша": що подивитися на вихідних
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 478-го дня війни: Німеччина передасть ЗСУ ракети для Patriot, а Байден підтримує вступ України до НАТО за спрощеною процедурою 
19:50
Бельгія
Бельгія передасть Україні бронетехніку в межах 15-го пакету допомоги
19:32
Оновлено
Президент ПАР Сиріл Рамафоса в Києві
"Говорили про шлях досягнення миру без жодного російського шантажу й обману": Зеленський зустрівся з делегацією країн Африки
19:17
Оновлено
Росіяни обстріляли Херсон
Росія обстрілює Херсонщину впродовж дня: поранено 25 людей, двоє загинули
19:14
Інфографіка
Збірна України
Відбір на Євро-2024: який вигляд має таблиця нашої групи перед матчем Північна Македонія - Україна
19:05
Ексклюзив
Київ
Питань про призначення голів райрад у Києві не виникало б, якби реформа децентралізації у столиці була завершена, - депутат Київради Васильчук
19:00
Огляд
Сергій Ребров та Валерій Бондар (ліворуч)
Перший матч Реброва у збірній, Павелко в СІЗО та результати стикових поєдинків УПЛ: огляд новин українського спорту за тиждень
18:59
У Великих Копанях на Херсонщині окупанти перетворили спортзал школи на катівню, - Генштаб
18:56
Оновлено
Миколаїв. Підтоплення
На території Херсонщини залишаються підтопленими 28 населених пунктів
18:54
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина призначила нового посла в Україні
18:52
OPINION
Мирослав Гай
Заява про усунення Залужного з посади має ознаки державної зради
18:12
Ентоні Блінкен
США оголосили про додаткову гуманітарну допомогу Україні на $205 млн
18:11
Буча
На колишніх позиціях росіян під Києвом детонують залишені снаряди
18:06
OPINION
Євстратій Зоря
Забороною УПЦ МП має зайнятися держава
17:57
путін
Путін заявив, що РФ доставила частину ядерних зарядів до Білорусі
17:50
Каховська ГЕС, підтоплення
На півдні України у зоні ризику опинилися 147 закладів культури та мистецької освіти через підрив Каховської ГЕС, - Ткаченко
17:49
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи "з’їсть" Зеленський Кличка?
17:48
Міністерство оборони
Антикорупційна рада при Міноборони заявляє про медійний тиск на її представників - залучили Шарія і Рабіновича
17:45
Джо Байден
Байден підтримує вступ України до НАТО без ПДЧ, – CNN
17:27
Сиріл Рамафоса
"На борту літака були небезпечні вантажі": МЗС Польщі про затримання делегації ПАР в аеропорту Варшави
17:24
Ексклюзив
Юрій Костенко
Головна проблема на ЗАЕС виникне в разі підриву насосів, які забезпечують охолодження, - ексміністр ядерної безпеки Костенко
17:16
Сергій Ребров та Віталій Миколенко (праворуч)
Північна Македонія - Україна: букмекери дали прогноз на перший офіційний матч Реброва
17:11
будиночок Поліни Райко
У будинку-музеї Поліни Райко в Олешках збереглося до 40% фресок, більшість внутрішніх стін осипалося
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою c[email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV