Наступ ЗСУ на півдні: найближчими тижнями визначиться основний напрямок удару



Ми говоримо про лінію фронту у понад 200 км, де почались дії Сил оборони. За точку відліку початку наступу ми беремо 4 червня. Зараз ЗСУ продовжують формувати поле бою, аби максимізувати ймовірність прориву на окремих напрямках. Головна мета - подолати декілька ліній оборони росіян, перерізати сполучення яким живиться російське угруповання, завдати противнику максимальних збитків і звільнити окуповані території. Раніше цього тижня українські військові повідомили про звільнення сімох сіл на південному сході України. Більшість з них розташовані на межі між Запорізькою та Донецькою областями - йшлось про 100 кв. км звільненої території. Всі говорять про те, що контрнаступ просувається поступово, але впевнено. На півдні у нас три напрямки, де ЗСУ тестують і перевіряють оборону противника. Це Мелітопольський напрямок, Бердянський напрямок і Маріупольський. Генштаб повідомляє про саме ці три напрямки.

Напрямок на Мелітополь - бойові дії від Лобкова в напрямку П’ятихаток. Це важливий, але складний напрямок. Він потім дозволяє рухатися в бік Василівки і навіть на Енергодар. Тобто в перспективі вирішувати питання щодо оточення Запорізької АЕС. Напрямок від Оріхова - тривають бойові дії по лінії Роботине і далі. Там просування не є значними, ворог суттєво укріпився. Головний напрямок, який йде від Великої Новосілки. Там відбуваються бойові дії в районі Макарівки, де росіяни намагаються стримувати просування наших сил і перекидає резерви на ці ділянки. Зараз Сили оборони ведуть діями бригадами і батальйонами, а противник змушений перекидати резерви на ці ділянки, аби зреагувати на дії ЗСУ.

Коли ми говоримо про Маріуполь і Бердянськ, ми маємо розуміти логіку дій ЗСУ. Залізнична колія від Токмака до Донецька проходить по панівних висотах. Якщо говорити про подальшу мету українських підрозділів після прорізання російської лінії оборони, то контроль цих висот дозволяє в перспективі блокувати логістичне забезпечення противника. Вихід на будь-яку ділянку цієї залізниці дозволяє суттєво ускладнити життя росіянам і потім використовуючи далекобійні системи враження забезпечити перерізання коридору в Крим включно з акваторією Азовського моря. Якщо певними ділянками вдасться вийти до Мелітополя та Маріуполя - це дійсно буде тріумф. Навіть подолання половини ширини окупованих територій - стане першим кроком, щоб далі тиснути на те угруповання, яке утримує нашу територію.

Зараз немає досвіду, який дозволяє оцінити успіх або неуспіх наших дій. Йдеться про прорив оборони, яку росіяни раніше підготували. Таких ліній оборони ще дві, на відстані 10 км від тих населених пунктів, які ми відбили у противника. Внаслідок дій ЗСУ є суттєві втрати у противника. З’явилась інформація про знищення начальника штабу 35-ої армії генерала Горячева. Це є ознакою того, що це вплине на ефективність управління.

Зараз йде підготовчий етап поля бою на напрямках, де здійснюють наступ ЗСУ. Ми зараз розхитуємо оборону противника, намагаємось виманити резерви противника ближче до першої лінії оборони, знищити їх, знищити артилерією і створити умови, коли ворог не може й далі визначити, де буде основний напрямок удару. Коли цей напрямок визначиться - почнуться швидкі наступальні дії, коли туди будуть входити основні сили. Поки що ми створюємо умови, коли противник підтягує резерви, але не знає, де розгорнеться основна кульмінація проривних дій української армії.

Ми бачимо збільшення кількості знищених російських артсистем, засобів розвідки, ППО, комплексів РЕБ. На мою думку, це супроводжуючі дії, аби послаблювати центри тяжіння російської армії, ускладнювати управління і ефективність виконання бойових дій. Навіть при цих активних бойових діях противник там само намагається вишукувати переваги власних можливостей. Він зараз активно мінує землю, використовуючи засоби мінування, більше використовує авіацію - армійські гелікоптери для боротьби з нашою бронетехнікою. Зараз йде намацування нового формату тактичних дій, де кожна із сторін буде максимально використовувати свою перевагу, аби досягти виснаження противника. Цей період може зайняти кілька тижнів і він може визначити напрямок основного удару.

Херсонщина, "Рамштайн" і новий напрямок боїв у Бахмуті

Херсонський напрямок. Росіяни використали підрив дамби Каховської ГЕС для стримування наших планів і перекидання частини боєздатних підрозділів на Запорізький напрямок. Можна говорити про чотири-шість бригад загальною чисельністю від 12 тис. до 15 тис. особового складу. Вони пішли на посилення резервів і утримання другої та третьої ліній оборони, бо сили перекидаються звідти на утримання першого рубежу.

Противник тут відвів на 15 км свої сили та артсистеми. Цей напрямок нібито виглядає безпечнішим, але земля там починає потрохи просихати. Думаю, Сили оборони будуть використовувати всі можливості, аби завдавати ворогу неприємностей і з цього напрямку.

Зараз Бахмут має не менш важливе значення, ніж мав до цього. Насамперед через сковування значних сил противника і ця місія залишається і далі. Сьогодні командувач Сухопутними військами генерал Сирський відвідав Бахмут. Він подякував захисникам з тих бригад, які забезпечують просування і сказав, що ЗСУ корегують плани щодо міста з огляду на відчайдушний опір окупантів. Про що йдеться? Ворог почав перекидати і на Бахмутський напрямок резерви - десантні підрозділи. У нас є просування в напрямку Берхівки. Лінія зіткнення в зоні Кліщіївки не змінилася. Сирський сказав, що ці дії окупантів поєднуються з потужним артвогнем, ударами авіації по наших позиціях.

Зараз ми прагнемо зайняти панівні висоти - цей процес продовжується, але ворог зараз істерично намагається утримати лінію оборони. Тому етап оточення Бахмуту буде за періодом, коли ми вийдемо на всі панівні висоти і використаємо артилерію для знищення ворога в місті і на околицях. З’явився новий напрямок - Роздолівка. Він забезпечить тиск на Соледар і ще один фланговий напрямок удару по росіянах може пришвидшити оточення Бахмута з трьох сторін. Згодом вийти на очікування про мишоловку для противника в місті.

Зустрічі “Рамштайну” є заходами на перспективу. Там ухвалили рішення про підготовку наших пілотів на F-16, про додаткову передачу засобів ППО, про боєприпаси, про додаткову кількість бронетехніки - це те, що є подальшими та страхуючими кроками підтримки ЗСУ. Також було багато приділено розширенню ремонтної бази і для підготовки наших військових у різних країнах, аби ми далі готували якісні резерви для проведення подальших дій з визволення нашої території.