Українські військові просунулися до 1 км в районі Вугледара на Донеччині

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

"У рамках оборонної операції в районі міста Вугледар тривають заходи покращення тактичного положення. Так, наші підрозділи і війська тут просунулись у бік противника до 1 км", - йдеться в повідомленні.

Однак, російський ворог продовжує інтенсивно обстрілювати населений пункт.

На брифінгу в Military Media Center заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за минулі півтора тижня українські війська просунулись на східному напрямку на понад 3 кілометри.

На південному напрямку так само "поступово, але впевнено відбувається просування Збройних Сил України", сказала Маляр.

Зазначається, що росіяни здійснюють там потужний опір, Сили оборони стикаються із суцільним мінуванням полів, із використанням дронів-камікадзе та з інтенсивними обстрілами.

На Бахмутському напрямку противник також підтягує резерви й "всіма силами намагається не допустити просування українських Сил оборони".