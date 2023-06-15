Українські військові просунулися до 1 км в районі Вугледара на Донеччині
Українські військові продовжують просуватися на східному і південному напрямках фронту. Так, у районі Вугледара Донецької області їм вдалося просунутись до 1 км
Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.
"У рамках оборонної операції в районі міста Вугледар тривають заходи покращення тактичного положення. Так, наші підрозділи і війська тут просунулись у бік противника до 1 км", - йдеться в повідомленні.
Однак, російський ворог продовжує інтенсивно обстрілювати населений пункт.
На брифінгу в Military Media Center заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за минулі півтора тижня українські війська просунулись на східному напрямку на понад 3 кілометри.
На південному напрямку так само "поступово, але впевнено відбувається просування Збройних Сил України", сказала Маляр.
Зазначається, що росіяни здійснюють там потужний опір, Сили оборони стикаються із суцільним мінуванням полів, із використанням дронів-камікадзе та з інтенсивними обстрілами.
На Бахмутському напрямку противник також підтягує резерви й "всіма силами намагається не допустити просування українських Сил оборони".
- Нагадаємо, до 14 червня ворог втратив в Україні 680 військових, 11 броньованих машин і 15 БПЛА. Загалом – близько 217 330 військових, 3943 танки та 7653 броньовані машини.
- Морпіхи ліквідували 14 червня 47 росіян, знищили танк і 3 ББМ.
- Натомість Міністерство оборони України наголошує, що наша армія під час наступу несе в рази менші втрати порівняно з окупантами, попри фейки росіян про протилежне.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) ж повідомляють, що українські воїни в районі Кремінної на Луганщині могли ліквідувати близько 100 окупантів, ще стільки ж поранили
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