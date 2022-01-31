Японія готова вжити рішучих дій у разі вторгнення Росії в Україну, - посол

Про це заявив посол Японії в Україні Мацудо Кунінорі в в інтерв'ю Суспільному.



За його словами, японський уряд із занепокоєнням спостерігає за ситуацією на кордоні України та Росії. Також він відзначив важливість відновлення перемовин у Нормандському форматі.



"Нещодавно прем'єр-міністр Японії мав онлайн-зустріч з президентом США Джозефом Байденом. І два лідери налаштовані тісно співпрацювати разом, щоб стримувати російську агресію проти України. Також прем'єр-міністр планує тісну співпрацю зі США, нашими союзниками і партнерами, щоб вжити рішучих дій, якщо це буде необхідно, у відповідь на будь-які атаки", - підкреслив посол.



Мацудо Кунінорі не розкрив подробиці плану взаємодії японського та американського урядів у разі посилення російської агресії, але запевнив, що "реакція буде дуже потужна".



Також посол наголосив, японське посольство у Києві працює у звичному режимі, а заклик уряду Японії своїх громадян покинути Україну був лише пересторогою на випадок непередбачуваних ситуацій.



Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав "безпрецедентним" рівень підтримки світом України на тлі нової російської загрози, і додав, що на таке не сподівалась навіть Росія.