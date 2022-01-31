Японія готова вжити рішучих дій у разі вторгнення Росії в Україну, - посол
Японія уважно стежить за нарощуванням російських військ на кордоні України та планує тісну співпрацю зі США, щоб вжити рішучих дій у разі нової агресії РФ
Про це заявив посол Японії в Україні Мацудо Кунінорі в в інтерв'ю Суспільному.
За його словами, японський уряд із занепокоєнням спостерігає за ситуацією на кордоні України та Росії. Також він відзначив важливість відновлення перемовин у Нормандському форматі.
"Нещодавно прем'єр-міністр Японії мав онлайн-зустріч з президентом США Джозефом Байденом. І два лідери налаштовані тісно співпрацювати разом, щоб стримувати російську агресію проти України. Також прем'єр-міністр планує тісну співпрацю зі США, нашими союзниками і партнерами, щоб вжити рішучих дій, якщо це буде необхідно, у відповідь на будь-які атаки", - підкреслив посол.
Мацудо Кунінорі не розкрив подробиці плану взаємодії японського та американського урядів у разі посилення російської агресії, але запевнив, що "реакція буде дуже потужна".
Також посол наголосив, японське посольство у Києві працює у звичному режимі, а заклик уряду Японії своїх громадян покинути Україну був лише пересторогою на випадок непередбачуваних ситуацій.
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