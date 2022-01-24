Загроза вторгення Росії: Японія закликала своїх громадян покинути Україну та скасувати заплановані поїздки
Міністерство закордонних справ Японії закликало своїх громадян покинути Україну і скасувати заплановані поїздки через загрозу вторгнення РФ
Про це повідомляє NHK.
"Незалежно від мети, ми закликаємо вас скасувати заплановану поїздку і закликаємо всіх японців, що знаходяться в Україні, покинути країну, поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації", - йдеться в повідомленні.
Уряд Японії підвищив рівень "інформації про небезпеку" по всій Україні до третього рівня. Так, з 24 січня громадянам Японії рекомендують не здійснювати поїздки в Україну.
МЗС Японії інформує, що станом на грудень 2021 року в Україні проживають близько 250 японців.
- Нагадаємо, 24 січня Велика Британія почала відкликати співробітників посольства в Україні через загрозу вторгнення Росії.
- Через ризик вторгнення РФ Австралія почала евакуацію родин дипломатів із Києва та закликала своїх громадян якнайшвидше покинути Україну.
- 22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.
- Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.
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