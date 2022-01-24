Загроза вторгення Росії: Японія закликала своїх громадян покинути Україну та скасувати заплановані поїздки

Про це повідомляє NHK.



"Незалежно від мети, ми закликаємо вас скасувати заплановану поїздку і закликаємо всіх японців, що знаходяться в Україні, покинути країну, поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації", - йдеться в повідомленні.



Уряд Японії підвищив рівень "інформації про небезпеку" по всій Україні до третього рівня. Так, з 24 січня громадянам Японії рекомендують не здійснювати поїздки в Україну.



МЗС Японії інформує, що станом на грудень 2021 року в Україні проживають близько 250 японців.

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